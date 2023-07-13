«Самый страшный момент – нас начали крыть с минометов»: татарстанцы о службе в зоне СВО

Командир подразделения «Алга» – 33-летний Тимур Абдурахманов с позывным Шайтан

Фото: Равиль Мукменов

«Девиз нашего батальона: „Только АЛГА!“»

Командир подразделения «Алга» – 33-летний Тимур Абдурахманов с позывным Шайтан. На днях он приехал в отпуск в Казань и поделился тем, что происходит в зоне СВО. По его словам, батальон прошел все самые тяжелые направления и продолжает успешно выполнять боевые задачи.

«Мы братья. Одна большая семья. Всеми нами одна цель движет. Каждое наступление я требую от своих подчиненных обязательно вывешивать флаги России и Татарстана. Девиз нашего батальона: „Только Алга!“», — говорит комбат.

Тимур признается, что при наступлениях случаются потери среди подчиненных Фото: Равиль Мукменов

Тимур признается, что при наступлениях случаются потери среди подчиненных. Об этом ему говорить очень тяжело. Одна из трагичных дат в истории батальона — 6 февраля 2023 года. В этот день они пошли в наступление. Завязался бой. Командир третьей роты — раненый Валеев отказался от эвакуации с поля. Его оттащили в яму, и он дальше продолжал управлять боем.

«Когда над ним завис коптер, он увидел гранату, которая сейчас полетит на него. Последние слова его в эфире были: „Командир, я всё. Прости“. У меня тогда всё просто упало. Я кричал в радиостанцию, чтобы рвали всех и всё, что увидят на своем пути. Так оно и произошло», — вспоминает командир.

Военнослужащий убежден: парни на передовой борются за правое дело, продолжают начатое в 1941 году. «К сожалению, наши деды, прадеды в свое время не добили это всё. Мы теперь добиваем. Огромное напоминание нам, какой ценой досталась та Победа. Мне, как командиру, нужно победить это зло с минимальными потерями своих ребят», — говорит он о своих задачах.

Тимур заверил, что все бойцы уверены в победе. «Никто не сомневается в том, что мы победим! Ни офицеры, ни солдаты. Потому что добро всегда побеждает зло», — убежден он.

Военнослужащий считает, что подвиги парней обязательно будут высоко оценены жителями Татарстана.

Руслан Тухватуллин: «Как положено, нам дали отпуск. Решил воспользоваться, увидеть семью» Фото: скриншот видео

«С нами Всевышний, за нами только победа, больше никак»

Участник спецоперации Руслан Тухватуллин из Высокогорского района вернулся на побывку домой, чтобы набраться сил и повидаться с родными. Он почти восемь месяцев не виделся со своей семьей и сейчас с радостью проводит время с двумя дочерями и женой.

«Как положено, нам дали отпуск. Решил воспользоваться, увидеть семью. Сейчас целыми днями дома в основном. Потому что каждая секунда с семьей на вес золота», — говорит он.

Когда 26 сентября отцу семейства пришла повестка, он не сомневался, как поступить. Причину объясняет так: «Дети растут, будут вопросы задавать: „Что мой папа сделал?“ Зато мне теперь не будет стыдно отвечать на вопрос. Я пошел туда ради вас, ради Родины, чтобы все было хорошо», — говорит он.

После боевого слаживания началась служба на передовой. Основная боевая задача — оборона границ. «Чтобы у противника не было никакого прорыва, даже шансов чтобы у него не было. Все время наготове — что днем, что ночью», — рассказал боец о ситуации на передовой.

В особенно тяжелых ситуациях сохранять хладнокровие помогают сильные духом товарищи. Руслан старается брать с них пример, особенно в экстремальных ситуациях. «Бывало и страшно, и тяжело. Но эти люди были более сдержанными, наверное. Смотря на них, ты понимаешь: сделать надо так же», — говорит он.

Срочную службу Руслан проходил на позиции стрелка и занимает такую же в зоне СВО. Сложности при несении службы есть, но бойца это не смущает. «Мы знаем свою цель. С нами Всевышний, за нами только победа, больше никак», — убежден боец.

На днях Руслан уже вернулся на передовую, чтобы продолжить защищать Родину.

В челнинском госпитале для ветеранов войн помогают вернуть подвижность конечности участнику СВО Хайдару Нуриеву Фото: пресс-служба горздрава Челнов

«Если скажут „годен“ — вернусь обратно»

В челнинском госпитале для ветеранов войн помогают вернуть подвижность конечности участнику СВО Хайдару Нуриеву, которому в бою раздробило все кости левой руки.

В сентябре во время одной из атак украинской диверсионно-разведывательной группы боец получил многочисленные пулевые и минно-взрывные осколочные ранения левой руки, плеча и лопатки. К счастью, суставы остались целы и нервы не были задеты. «Родился в рубашке», — говорили врачи.

Первую помощь оказали свои же ребята прямо на месте, затем его срочно эвакуировали в военный госпиталь в город Сватово Луганской республики. Там медики установили металлическую конструкцию на плече и руке бойца.

Несмотря на тяжелое ранение, Хайдар Нуриев хочет вернуться в зону спецоперации Фото: пресс-служба горздрава Челнов

Всего с момента ранения в зоне СВО он прошел в общей сложности восемь госпиталей в разных городах России. В отделении для участников боевых действий в госпитале Набережных Челнов бойцу нравится больше всего.

«В первый раз в нашем госпитале был еще до Нового года, пролежал почти месяц. В начале июня пришел, чтобы продолжить реабилитацию. Радует одно – что врачи дают положительные прогнозы», — подчеркнул Хайдар Нуриев.

Несмотря на тяжелое ранение, мужчина хочет вернуться в зону спецоперации. «Если военная комиссия скажет „годен“ — вернусь обратно. Наши ребята, кто без ранений, все обратно поехали уже», — признался он.

Ильмир Хуснутдинов из Бавлов под позывным Гонщик сражается за Отечество с самого начала спецоперации Фото: Айгуль Идиятуллина

«Ради чего мы там? Ради мирной жизни»

Ильмир Хуснутдинов из Бавлов под позывным Гонщик сражается за Отечество с самого начала спецоперации — 24 февраля 2022 года. За вывоз народа из-под обстрелов, а также личного состава 27-летний водитель награжден медалями Георгия Жукова, «За боевое отличие».

«Быстро езжу, успеваю на все приказы, доезжаю вовремя. Если не успевает подъехать, например, гусеничная техника, чтобы вытащить личный состав, то приходится на таких машинах, как моя, чтобы подъехал, загрузил и уехал быстро-быстро. Пацаны ранения получают. Машина не бронированная», — рассказал он о своей службе.

Военнослужащий утверждает, что воюет ради мирной жизни, ради Родины Фото: Айгуль Идиятуллина

Гонщик поделился своим самым страшным опытом на спецоперации: «Я помню, когда передо мной остановился “КАМАЗ”. Самый страшный момент. Нас начали крыть с минометов. Мой командир попал прямо под минометный обстрел. Осколками задело ноги, шею. Ну, тьфу-тьфу, остался жив».

Военнослужащий утверждает, что воюет ради мирной жизни, ради Родины.

«Ради чего мы там? Ради мирной жизни. Но достижение этой мирной жизни дается тяжело. Смотришь, минометные обстрелы и ребенок бежит. Ты берешь этого ребенка, бежишь с ним. А иногда видишь, что он бежит, плачет, прибегаешь, его просто обнимаешь и ложишься сразу с ним, чтобы хотя бы его не задело», — рассказывает он о военных буднях.

Самое ценное, по словам Гонщика, это жизнь, дети, родители. От родных он получает колоссальную поддержку.

«Мне дают силу слова жены, матери. Был бы отец живой, тоже что-нибудь хорошее сказал. И улыбки. Я, когда уезжаю, говорю – не плачьте, нельзя плакать. Лучше, говорю, улыбайтесь. Никогда не плачьте», — поделился боец.

«В его глазах я увидел решительность и непоколебимость»

В ряды Российской армии решил вступить сотрудник администрации Зеленодольска. На днях он подписал контракт и отправился на специальную военную операцию.

«Наш сотрудник по зову сердца решил встать на защиту Родины. В его глазах я увидел решительность и непоколебимость», — заявил глава города Михаил Афанасьев, вручая необходимые вещи зеленодольцу.

Военнослужащий сказал, что на линии соприкосновения находятся его товарищи, поэтому он чувствует необходимость присоединиться к землякам Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Некоторые из окружения чиновника удивились, что он решил отправиться на передовую, имея здесь хорошую должность, комфортные условия жизни.

Военнослужащий на это ответил, что на линии соприкосновения находятся его товарищи, поэтому он чувствует необходимость присоединиться к землякам. «Я хочу внести свой вклад в защиту Родины, иду со спокойным сердцем. Я знаю, что победа будет за нами», — сказал он.

«Искренне горжусь! — оценил поступок земляка Афанасьев. — Мы будем на связи и постараемся оказать всю необходимую поддержку».

Дома его остались ждать семья и трое детей.

Сергей Никитин (слева) поделился, как случайно встретил своего одноклассника в зоне специальной военной операции Фото: vk.com/id716740466

«Чтобы все наши бойцы пришли к своим детям, женам, матерям с победой, живыми!»

Руководитель Национально-культурной автономии удмуртов Мамадышского района Сергей Никитин на своей странице во «ВКонтакте» поделился, как случайно встретил своего одноклассника в зоне специальной военной операции.

Никитин доставлял гуманитарный груз, собранный при поддержке главы муниципального образования Анатолия Иванова и отца Олега из храма преподобной Ксении Римляныни.

«Проехать от Сватово до Донецка с гуманитарной помощью и найти своего друга детства, одноклассника!» — восклицает он.

Одноклассник Сергея Никитина Ильфар Мутыгуллин ушел добровольцем защищать Родину.

Два друга с 1-го по 11-й класс сидели за одной партой, затем, после окончания школы вместе работали на комбайне. С тех пор они почти не встречались. Судьба их развела в разные стороны: Сергей Никитин поступил в педагогический вуз, а Ильфар переехал в Лаишевский район. И вот спустя два десятилетия одноклассники впервые увиделись.

«Это было настоящее чудо! После этого я еще раз поехал с гуманитарным грузом. Теперь мы постоянно на связи», — рассказал Сергей Никитин.

Сергей Никитин (справа): «Это было настоящее чудо! После этого я еще раз поехал с гуманитарным грузом. Теперь мы постоянно на связи» Фото: vk.com/id716740466

«Настоящий воин, который предан нашей Родине, бьет врагов на передовой под Донецком. Давайте пожелаем, чтобы все наши бойцы пришли к своим детям, женам, матерям с победой, живыми!» — написал Никитин.