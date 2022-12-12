Самый стильный кондуктор Казани начал выступать в труппе театра «Прометей» – видео

Кондуктор Владислав Пономарев, который работает на маршруте №22 в МУП «ПАТП №2», вошел в состав труппы народного театра «Прометей». Ранее этого кондуктора жители столицы Татарстана выбрали как самого стильного кондуктора автобуса.

Владислав Пономарев рассказал, что в театр попал случайно. «В автобус села женщина и внимательно наблюдала за моей работой. Заметив это, я подошел к пассажирке и спросил у нее, что не так делаю. В ответ она сказала, что ее зовут Галина Бакунина, она руководитель народного театра. Предложила мне попробовать себя и сыграть роль в театре. На следующий день у меня был выходной, пришел на репетицию», – вспоминает кондуктор.

Премьера постановки с участием Пономарева состоялась на днях – он сыграл роль полкового священника. В планах – новая постановка и роль разведчика.

Узнать, на какой сцене и когда будет в следующий раз выступать кондуктор, Ассоциация АТП РТ советует у него самого – Владислав работает на 22-м маршруте по графику день через день. Покупать билеты на постановки народного театра не нужно, вход для зрителей бесплатный.

Владислав рассказал, что сейчас готовит новогодний сюрприз для пассажиров – разрабатывает новый костюм, в котором будет встречать пассажиров в автобусе №22 и дарить праздничное настроение.

Видео: Ассоциация АТП РТ