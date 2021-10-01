Самый сильный человек России умер от последствий Covid-19

Владимир Синеглазов, получивший титул самого сильного человека России в 2009 году, скончался от последствий коронавируса. Ему был 61 год, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, спортсмен находился в коме в последние дни жизни. Накануне по этой же причине умерла сестра Синеглазова.

Самый сильный человек России 2009 года родился в Ельце и занимался гиревым спортом. Долгое время спортсмен гастролировал с Театром силы, где выступал с различными трюками со снарядами, вес которых мог достигать 90 кг. С начала своей карьеры ему удалось установить 26 мировых рекордов. Синеглазов прекратил выступать лишь в возрасте 50 лет, когда у него стали появляться проблемы с суставами ног.