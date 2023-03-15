Самый распространенный способ мошенничества в РТ – звонки от «сотрудников банка»

Самый распространенный способ мошенничеств за последние три года – это звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками банковских учреждений. Это более 20% случаев от всех совершенных краж и мошенничеств. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника управления, начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

«Потерпевшим поступает телефонный звонок, во время разговора злоумышленники предоставляют ложные данные об оформлении кредитов на потерпевшего, после чего получают необходимые данные о банковских счетах и похищают денежные средства. Более того, зарегистрированы случаи, когда преступники идут дальше и оставляют пожилых доверчивых граждан без имущества», – рассказал он.