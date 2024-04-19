Самый ранний портрет царицы Сююмбике выставлен в Национальном музее РТ

«Посвежевший» портрет царицы Сююмбике выставлен в зале Национального музея Республики Татарстан по соседству с барочной каретой Екатерины II. Экспонат восстановлен в рамках проекта «Неделя женского здоровья „Гедеон Рихтер“».

«Уникальность этого проекта в том, что мы говорим о культуре, но это заставляет нас обратить внимание на наше здоровье. Его необходимо сохранять так же бережно, как мы сохраняем культуру», — сказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Полотно поступило в музей до начала Октябрьской революции 1917 года, а последняя реставрация проводилась ещё в конце XIX века. До реставрации картина хранилась в фонде музея, то есть была недоступна для просмотра посетителям и даже некоторым сотрудникам.

Сам процесс реставрации проходил в течение трёх месяцев. Этим занимались Алексей Хохряков с супругой Марией Носковой. Сам Алексей занимается восстановлением подобных памятников уже почти 20 лет.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Картина была в аварийном состоянии. Но мы привыкли справляться со сложнейшими задачами. Это сложная, неординарная работа. Щелочной клей с этикетки, который везде раньше продавался, в процессе существования деструктируется в NaOH (щелочь, вызывающая химические ожоги — прим. Т-и)», – рассказал Хохряков.

Именно это щелочное пятно и «разъело» один из участков – лицо служанки царицы. Реставраторы удалили верхний слой грязи, и краски обрели яркость. Также были восстановлены заломы и потертости. После проделанной работы исторический памятник можно экспонировать ещё в течение года.

Автор картины неизвестен, даже год создания все еще остается загадкой. Исходя из приёмов нанесения масляных красок и самого холста, картину относят к середине XVIII века.

«Для всех нас это сложный вопрос. Очень хотелось бы говорить, что это XVIII век. Из возможных дат этой картины — это самая ранняя», — пояснил реставратор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На данный момент – это самый ранний список (копия – прим. Т-и) в коллекции музея. Возможно, именно с этого полотна списал свою «Сююмбике с семейством» Александр Карнаухов в 1913 году (представлена в Национальном музее РТ). В запасниках также хранится хромолитография с картины XVIII века, сделанная, по словам работников музея, Мусой Бигиевым.