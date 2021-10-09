Самый первый президент Ирана скончался на 89-м году жизни

Абольхасан Банисадр, избранный в 1980 году избранный первым президентом Исламской Республики Иран, образовавшейся в 1979 году, ушел из жизни в парижской больнице Сальпетриер в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«Абольхасан Банисадр, первый президент Исламской республики, на 89-м году жизни скончался в больнице Сальпетриер в Париже», — сообщает иностранное агентство, не уточняя причину смерти.

В 1979 году после свержения шахской монархии в Иране во главе с Мохаммедом Резой Пехлеви была образована Исламская Республика Иран. К власти пришла элита шиитского духовенства во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, ставшим лидером новообразовавшегося государства.

Банисадр был единомышленником и помощником Хомейни, занимал множество высших постов в революционных органах: был членом Исламского революционного совета, после заместителем. Он также занимал пост министра экономики и финансов, одновременно с должностью министра иностранных дел и принимал участие в составлении первой конституции Ирана.

В 1980 году Банисадр был избран президентом, набрав на выборах 76,5% голосов.