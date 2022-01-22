Самый мощный в мире атомный ледокол «Сибирь» прибыл в Мурманск

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» прибыл в порт приписки Мурманск с Балтийского завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Об этом сообщает ТАСС.

В Мурманске судно приступит к работе на маршрутах Северного морского пути. «Сибирь» является вторым ледоколом проекта 22220, построенным по заказу «Атомфлота». Церемония закладки прошла 26 мая 2015 года, а спуск на воду — 22 сентября 2017 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные ледокольные суда в мире, они будут обеспечивать круглогодичную навигацию в западном районе Арктики.