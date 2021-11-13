Самый молодой пациент с Covid-19 на ИВЛ лежит в инфекционной больнице Челнов

Таких поражений легких, как у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, врачи еще не видели. Как сообщает Управление здравоохранения Набережных Челнов, самому молодому пациенту, который в настоящее время находится на ИВЛ в инфекционной больнице города, – 21 год.

Сейчас в больнице проходят лечение 300 пациентов. В период пандемии главным заболеванием стала вирусная пневмония, она, по словам заведующей отделением №4 инфекционной больницы Автограда Светланы Железновой, достигла небывалых масштабов.

Врач уверена, что люди не до конца понимают разницу между обычной пневмонией и поражением легких при Covid-19.

«Вирус, попадая в дыхательные пути, вызывает ответ иммунной системы, которая, по идее, должна нас защищать, но на деле происходит обратная картина. Вирус вызывает неадекватную реакцию организма. Организм начинает крушить все подряд, в том числе и здоровые органы», — приводит слова Светланы Железновой Горздрав Набережных Челнов.

Врачи напоминают, что пневмонию нельзя лечить самостоятельно. Даже при небольшом повышении температуры и боли в горле, необходимо обратиться к врачу и начать получать лечение.