Самый молодой депутат нулевых: «Я бы все-таки доверял молодежи»

Генеральный директор АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан», член партии ЛДПР и единожды самый молодой депутат Марат Бухараев стал гостем подкаста «Политкухня» у Алины Гималтдиновой.

Он дискутировал на разные темы: существует ли импортозамещение в Татарстане, куда лучше всего инвестировать в нашей стране, что, по его мнению, сейчас происходит с молодежной политикой.

На провокационный вопрос ведущей о том, «существует ли „клан КВНщиков“ в высших эшелонах власти», депутат ответил, что структура КВН не имеет аналогов по сей день и всегда готовила сильных специалистов. До зрителей всегда доходит конечный продукт, а за ним стоит большая команда и колоссальное количество работы — всё это в результате дает сильных организаторов со смекалкой, но отдельного закрытого сообщества не существует.

Сравнивая молодежную политику сейчас и тогда, Марат Бухараев сказал, что «молодежная политика во времена моей студенческой молодости была более свободной». Тем не менее, указывал он, раньше руководители были классическими функционерами, а сегодня во главе стоят выходцы из молодежных организаций: министр по делам молодежи Ринат Садыков был членом студенческих отрядов, а помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов, руководящий региональным отделением «Движения первых», был и в Лиге студентов, и в «Сэлэт».

Подводя итог беседы о молодежной политике, Марат Бухараев подчеркнул, что необходимо доверять молодежи и уделять внимание инфраструктуре в сельской местности. «Молодежи где-то надо себя реализовать», поэтому необходимы точки притяжения и места для самореализации, уверен он.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» — это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

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