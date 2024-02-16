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Самый молодой боец из Буинского района награжден медалью «За отличия в службе»
Самый молодой мобилизованный из Буинского района — 22-летний житель села Бюрганы награжден медалью «За отличия в службе».
На передовой боец получил позывной Волк. Сержант говорит: «Родина приказала, я и пошел служить. Защищать родителей, братьев, свое село, Буинск, Татарстан, Россию».
Молодого человека вызвали в военкомат в самом начале мобилизации. Парень, который отслужил срочную службу, даже не задумывался, чтобы отсидеться дома.
«Я тогда даже подумал: „А вдруг это судьба, и стану военным“», — признается он. Так оно и вышло: теперь он военный и стоит на страже родины.
Об уходе в зону СВО своим родителям он сказал за день до отправки. «Родители приняли как должное. Только вот братья пустили скупую мужскую слезу», — говорит военнослужащий.
Сейчас боец находится в отпуске в родной деревне, угощается пирогами и помогает по хозяйству.
Скромный в общении, но храбрый внутри Волк говорит, что уже скучает по своим товарищам, которые остались на фронте.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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