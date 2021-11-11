Самый маленький велосипед из музея Нижнекамска попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экспонат музея Нижнекамска «Велики» получил звание самого маленького велосипеда в мире, на котором может проехать взрослый человек. Длина транспорта составляет всего 8,4 сантиметра, ширина между краями педалей 16,5 см, высота —16,1 см. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор парка «Велики» Раис Шаехов.

Создателем уникального велосипеда является пятикратный победитель чемпионатов по суточным гонкам на веломобилях Сергей Дашевский из Краснодара. Экспонат, прославивший Нижнекамск, попал в музей города химиков в 2020 году. Его создателя пришлось уговаривать больше года, чтобы он продал ценный экземпляр. Велосипед обошелся нижнекамскому музею в сумму более 100 тыс. рублей.

«На тот момент велосипед был самым маленьким в России, изобретатель подал заявку и в Книгу рекордов Гиннесса. Ее очень долго рассматривали, и наконец-то пришел ответ, что его признали самым маленьким велосипедом в мире. Об этом появилась запись в Книге рекордов, сертификат», — рассказал собеседник агентства.

В Нижнекамск оригинал сертификата дойдет ближе к Новому году. «Сертификат отправят из штаб-квартиры Лондона, поэтому придется подождать. Ну, зато у нас теперь есть самый маленький велосипед в мире», — поделился директор музея.