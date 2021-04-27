«Самый лучший отзыв — рубли и доллары»: бизнесу Татарстана объяснили, как выйти в онлайн

Экономическое благополучие республики мешает предпринимателям продавать в интернете

В Казани прошел бизнес-завтрак для топ-менеджеров татарстанских компаний среднего бизнеса «Электронная коммерция — новый инструмент продаж». На мероприятии предпринимателям рассказали, как продавать свои товары в интернете, какими способами можно выйти на маркетплейсы, а также почему интернет-торговля — это самый перспективный способ продвижения своих товаров.

Главным спикером тренинга выступила основатель школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон, состоящая в рейтинге ведущих экспертов России по электронной коммерции. Имея опыт работы в крупных интернет-компаниях, девушка раскрыла основные стратегии и способы успешных продаж, а также ответила на вопросы предпринимателей Татарстана.

Подобные предприятия особенно актуальны для Татарстана, учитывая, что доля электронной коммерции в республике уступает среднероссийским показателям. За 2020 год этот показатель в РТ составил 7,2%. При этом доля интернет-торговли по России в прошлом году достигла 9%.

Одной из основных причин низких показателей как ни странно является благоприятная экономическая ситуация в регионе, считает Юлиана Гордон. В условиях, когда продажи товаров и услуг итак идут хорошо, у бизнесменов просто нет необходимости искать дополнительные рынки сбыта продукции.

«Татарстан - экономически благополучный регион, что видно по показателям. Есть ряд предпринимателей, у которых по инерции все идет хорошо относительно других регионов. Также сейчас недостаточно информационной работы, ее нужно усиливать. Для выхода на маркетплейс требуются определенные знания и перестройка бизнеса. Предприниматели просто не знают, как это делать», - сказала Гордон в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Помимо этого, многие предприниматели Татарстана просто не знают о возможностях интернет-торговли. Необходимо провести работу по популяризации и продвижению онлайн-коммерции, считает бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

«Низкие показатели связаны в первую очередь с нашей недоработкой по информированию предпринимателей о тех возможностях, которые дает интернет-торговля. Сейчас нам предстоит это в короткие сроки наверстать», — рассказал Абдулганиев корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Нет ничего невозможного»: как маркетплейсы стирают границы и продвигают бизнес

Для того, чтобы у республиканских предпринимателей была возможность выйти со своей продукцией на интернет-рынок, в Татарстане был создан первый в России Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» .Благодаря ему планируется планомерно нарастить товарооборот татарстанских предпринимателей на федеральном интернет-рынке. В центре не просто дают теоретические знания, а помогают полноценно вывести свой продукт в область онлайн-продаж.

Помимо урегулирования технической стороны вопроса, в организации можно получить услуги по продвижению своего бренда. Все услуги для бизнесменов Татарстана оказываются совершенно бесплатно. В то время как предприниматели из других регионов вынуждены платить за подобное сопровождение. Но несмотря на это в «Маркетплейс.Легко» продолжают поступать заявки из других регионов.

«Сейчас сам центр сформировался, есть персонал, студия, продакшн. Там можно отснять свою продукцию, получить описание предмета. Причем не просто функционально описание, а с элементами маркетинга, для того чтобы товар можно было легко найти и самое главное, что у покупателя появится желание его купить», — подчеркнул Абдулганиев.

Благодаря Центру электронной торговли предприниматели получают не просто знания, а уникальный инструмент для расширения своего бизнеса. С помощью маркетплейсам татарстанские бизнесмены не просто увеличивают продажи, а выходят на совершенно новый уровень, отметил Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, который также присутствовал на бизнес-завтраке.

«Я бы назвал это не форумом, а школой, чтобы предприниматели получили новый инструмент по увеличению своего капитала. Например, предприниматель из Татарстана производил валенки, которые никто не покупал. Но благодаря e-commerce их стали приобретать по 2 тыс. пар на Мальте. Нет ничего невозможного», — сказал Фаррахов.

«Самый лучший отзыв — рубли и доллары»: почему Татарстан имеет шансы преуспеть в онлайн-торговле

Если Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» будет продолжать активную работу с предпринимателями, то Татарстан в ближайшее время не только догонит регионы России по показателям онлайн-ритейла, но и станет одним из регионов-лидеров, поделился мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» Фарид Абдулганиев.

«Я думаю, что мы в ближайшее время не только наверстаем упущенное, но и Татарстан традиционно займет лидерские позиции в электронной торговле.Наверно самый хороший положительный отзыв — это рубли или доллары, которые появились на счетах предпринимателей», — отметил собеседник агентства.

С ними согласны и другие эксперты. Так, например, Юлиана Гордон считает, что у Татарстана есть все возможности для того, чтобы занять лидирующую позицию в сегменте онлайн-продаж. Поскольку республика всегда являлась торговым регионом.

«Для наращивания онлайн-продаж необходимы информационная осведомленность предпринимателей, понимание , как это делать и наличие инфраструктуры. Сейчас в Татарстане сложились условия, когда есть и то, и другое. Поэтому я убеждена, что в течение следующих месяцев Татарстан догонит и даже перегонит другие регионы», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» эксперт.



Далеко не все предприниматели понимают перспективы и возможности, которые открывает онлайн-торговля. Но будущее бизнеса Татарстана напрямую зависит от увеличения оборота e-сommerce. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» первый заместитель председателя — директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

«Мы видим, что за интернет-торговлей будущее. Это необходимость. Если у бизнеса будет все хорошо, бизнес будет реализовывать свою продукцию, получать обратную связь, финансирование, то это успех, это то, ради чего существует Торгово-промышленная палата», — сказал собеседник агентства.

Сегодня Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое в Российской Федерации по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства — это 158 тыс. предприятий, а также почти 100 тыс. самозанятых граждан. Из них 60% поставляют на рынок одежду, продукты питания, товары для дома и электронику — самые популярные в электронной коммерции категории.

К концу 2020 года число татарстанских компаний на таких площадках, как Wildberries и Ozon, увеличилось на 60%: у Wildberries — до 828, у Ozon — до более чем 500. При этом экспертные оценки говорят о том, что более 12 тыс. предприятий республики имеют высокий потенциал для торговли через маркетплейсы.