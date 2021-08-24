Самый крупный лесной пожар в Татарстане тушили двое суток

Самый крупный лесной пожар, вспыхнувший в августе в Альметьевском районе Татарстана, пришлось тушить более двух суток. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.

«Самым крупным на сегодняшний день считается альметьевский пожар, который произошел в прошлую пятницу в Кама-Исмагиловском лесничестве. Место возгорания определено под линией электропередачи линейного объекта. Причины возгорания выясняют специалисты. Пожар был обнаружен информационной системой дистанционного мониторинга, сообщение было продублировано участниками авиапатрулирования. Сигнал получили лесничий и специалисты МЧС», — сказал он.

Спикер отметил, что в связи с аномальной жарой сотрудники Минлесхоза РТ не оценивали обстановку, а «максимально развернули всю группировку сил, которая предусмотрена в сводном плане пожаротушения». Это силы и средства предприятий и организаций, а также закрепленного за данной территорией лесопожарного центра и МЧС.

«При стягивании всех сил развертывается штаб. Пожаротушением руководят представители нашей службы и МЧС. Во-первых, важно локализовать пожар, чтобы он не распространился. По нормам на локализацию пожара даются сутки. Локализация этого пожара заняла восемь часов, а ликвидация — более двух суток», — подчеркнул Кузюров.