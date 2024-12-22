Самый дорогой тур на новогодние каникулы стоит почти 2 млн рублей

Самый дорогой тур на новогодние каникулы стоит 1 982 335 рублей. Путевку купили на четверых: два взрослых и два ребенка. Они полетят из Москвы в Таиланд, пишет РИА «Новости».

По данным сервиса Travelata, отдыхающие проведут на курорте Као-Лак 12 дней. Их поселят в отеле формата «пять звезд» с системой «все включено».

Самым недорогим вариантом отдыха стала поездка на новогодние по маршруту Нижний Новгород - Санкт-Петербург. Она стоила 25,3 тыс. рублей. Ее купил один турист, который проведет в «Культурной столице» четыре ночи в отеле без звезд и питания.

Эксперты отрасли добавили, что в топ направлений для начала года стали Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Также в тройку попала Россия. Отмечается, что объем бронирований в этом году на новогодние праздники на 22% выше, чем в прошлом.