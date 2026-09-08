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Общество 8 сентября 2026 11:02

Самый дорогой сокол в истории ушел с аукциона за $571 тысячу

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На аукционе в рамках Международной выставки охоты, рыболовства, коневодства и спортивного снаряжения в Абу-Даби продали редкого белого сокола за 2,1 млн дирхамов (около $571 тыс.), сообщил портал WAM.

По данным издания, чистокровный кречет с «ультрабелым» оперением стал самой дорогой птицей, когда-либо проданной на подобных торгах. Сокол был выращен в США и обладает крайне редким цветом перьев.

В выставке приняли участие более 2,4 тыс. компаний из 71 страны, а также представители 55 соколиных ферм.

#аукцион #ОАЭ
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