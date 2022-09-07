«Самый ценный актив - это люди»: В «Алабуге» планируют готовить кадры для ОЭЗ всей страны

ОЭЗ «Алабуга» - одна из лучших особых экономических зон России. На ней работает крупнейший в стране центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Алабуга Политех», где обучаются порядка 1,5 тыс. студентов. Через четыре года хотят готовить до 10 тыс. специалистов ежегодно. Почему выпускники политеха будут всегда востребованы на рынке - далее

В «Алабуга Политех» студентов обучают по 13 направлениям, из них четыре введены только в этом году, а количество поступивших ребят достигло 600 Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сколько бы специалистов не подготовили, рынок их возьмет»

На сегодняшний день в «Алабуга Политех» студентов обучают по 13 направлениям, из них четыре введены только в этом году, а количество поступивших ребят достигло 600, что почти вдвое больше, чем в предыдущем учебном цикле. Такую тенденцию по удвоению поступающих планируют сохранить, и к 2026 году достигнуть цифры в 10 тыс. специалистов ежегодно, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

«Считаем, что это залог нашей конкурентоспособности. Есть кадры, значит, будут новые инвесторы и заводы

Вся необходимая инфраструктура в «Алабуге» для этого есть. Хочу подчеркнуть, что к нам приезжают учиться со всей страны. Это одна из самых ценных частей особой экономической зоны. Через пять лет наши наработки по подбору и развитию персонала станут самой дорогой частью ОЭЗ «Алабуга». В этом году мы стартовали по программе специалитета. Мы стали одним из флагманов. Рады, что дуальной системе образования стали уделять больше внимания на федеральном уровне», - отметил он.

Тимур Шагивалеев: «К нам приезжают учиться со всей страны. Это одна из самых ценных частей особой экономической зоны» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

При этом Шагивалеев подчеркнул, что на рынке есть огромный дефицит специалистов в высоко и среднетехнологичных отраслях. При этом в «Алабуга Политех» студенты получают не только диплом международного уровня, но и опыт работы на реальном производстве и самом современном оборудовании.

«Существует огромное количество несостоявшихся проектов ввиду отсутствия персонала. Потребность рынка на сегодняшний день огромна. Наши студенты получают диплом международного образца, точные знания по WorldSkills. Они полностью готовы к работе, к тому же после обучения стажируются в ОЭЗ «Алабуга». Итого у них два года опыта работы, профильное образование, подготовка на высокотехнологичном оборудовании. Сколько мы специалистов, скажем, биопроектировщиков, подготовим, столько рынок и возьмёт», - пояснил Шагивалеев.

Уже с первого курса студенты проходят через практические занятия, а со второго курса начинают полноценно работать в ранге стажёров Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Главный принцип - практические знания с первого курса

С этого года в «Алабуга Политех» появятся четыре новые специальности: экономика, юриспруденция, лечебное дело и медицинская техника и международная педагогика. Главным принципом обучения была и остается передача практических знаний от практикующих специалистов производств, сообщил руководитель учебного заведения Эдуард Яушев.

«Юриспруденция и экономика - это в первую очередь, для самой особой экономической зоны. Больше контрактов, договоров. Нужно, чтобы люди понимали как построен рынок. Педагогов мы будем готовить для нашей международной школы. Такое в планах есть открытие диагностического центра, куда мы и будем обучать кадры по направлению лечебного дела и медицинской техники», - заявил он.

Преподавателями в «Алабуга Политех» являются действующие специалисты предприятий особой экономической зоны со стажем не менее трёх лет. При этом в распоряжении учебного заведения более 10 лабораторий, где установлено современное оборудование, с которым им предстоит иметь дело на практике, что позволяет им быстрее получить навык грамотного обращения с такого вида техникой.

Эдуард Яушев: «Лучшие из студентов получают проекты и становятся их руководителями. Один из таких примеров - очистные сооружения в Елабуге, над которыми работали как раз выпускники политеха» Фото: ©

Уже с первого курса студенты проходят через практические занятия, а со второго курса начинают полноценно работать в ранге стажёров, добавил Яушев.

Обучение в Политехе бесплатное, однако выпускники должны три года отработать на предприятиях, представленных на ОЭЗ «Алабуга».

«Студенты всех инженерных направлений у нас работают на различных предприятиях особой экономической зоны. Пока не все готовы брать первокурсников, «Алабуга» берет их на себя, устраивая в профильные подразделения стажерами. Они нарабатывают производственную практику, а со второго года направляются по специальности», - заявил руководитель учебного заведения.

Лучшие из студентов получают проекты и становятся их руководителями. Один из таких примеров - очистные сооружения в Елабуге, над которыми работали как раз выпускники политеха.

На сегодняшний день больше всего студентов обучаются на специальностях промышленная автоматика, промышленная робототехника, электромонтаж и BIM-проектирование.



«Мы готовы обучать специалистов для площадок по всей России»

«Алабуга Политех» планирует стать ведущим учебным заведением по подготовке специалистов для производств в особых экономических зонах не только Татарстана, но и всей страны, заявил Эдуард Яушев.

«Каждый год требуется все больше специалистов, потому что «Алабуга» развивается, каждый год строится по три-четыре новых предприятий. Нужны кадры. Также по всему Татарстану и России в целом открываются новые экономические площадки, к примеру, в Нижнекамске и Великом Новгороде. Мы готовы обучать специалистов для площадок по всей России», — отметил он.

Общая площадь ученого заведения порядка 15 тыс. квадратных метров, студенты живут в комфортных хостелах на территории самой особой экономической зоны. Однако сейчас строится новое здание, которое сможет вместить еще больше студентов.

В «Алабуга Политех» приезжают учиться со всей страны Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Здесь можно получить знания и тут же применить их на практике»

В «Алабуга Политех» приезжают учиться со всей страны. Так, студент третьего курса Камиль Ибрагимов родом из Тольятти, но решил поступать именно в учебное заведение ОЭЗ, потому что здесь можно учиться на современном оборудовании, а также сразу начать получать практические знания.

«В «Алабуга Политех» можно получить знания и тут же применить их на практике. Преподаватели – это опытные инженеры. Они рассказывают нам много интересного и полезного, а затем показывают все на практике. Я уже чувствую себя специалистом, готовым к запуску производства», - поделился студент.

При этом в «Алабуга Политех» собраны ребята со схожими интересами, поэтому тут легко найти друзей и общие темы для разговоров, добавил Ибрагимов.

По завершении учебы, он хочет работать в структуре самой ОЭЗ «Алабуга», потому что здесь используются лучшие мировые практики, через которые можно самосовершенствоваться, заключил студент третьего курса.