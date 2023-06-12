Самый большой в мире флаг России из розочек ручной работы изготовили в Казани

Фото: © Алина Блинова / «Татар-информ»

В честь отмечаемого сегодня Дня России в казанском культурном центре «Сайдаш» собрали самый большой в мире российский флаг, состоящий из розочек ручной работы. Розочки изготовлены из полимерной глины.

Фото: © Алина Блинова / «Татар-информ»

В чемпионате по лепке цветов приняли участие мастерицы из Татарстана и других регионов страны. Всего в создании флага приняли участие более 300 желающих. Многие прислали готовые цветы по почте, кто-то лепил розочки в день изготовления флага. Достижение рекорда зафиксировало Международное агентство регистрации национальных и мировых рекордов InterRecord.

По словам организатора мероприятия и автора идеи Татьяны Ирзиной, на реализацию задумки ушло два месяца.

Фото: © Алина Блинова / «Татар-информ»

«Эта мысль пришла ко мне, когда я несколько месяцев назад была на йоге. Ведущая рассказала, как недавно она организовала мировой рекорд, мне это понравилось. Я знала, что у меня соберется интенсив ко Дню России, а так как я люблю нашу страну и люблю лепить, то у меня родилась идея сделать флаг из розочек», — объяснила она.

В будущем Ирзина хочет изготовить и флаг Татарстана. Что же касается флага страны, то в планах на каждый День России увеличивать его размеры и побивать новые рекорды. Готовое изделие передадут в подростковый клуб «Лимонад».

Фото: © Алина Блинова / «Татар-информ»

Мероприятие проводит центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его руководитель Линара Бурханова прокомментировала событие на своей странице в социальной сети. «Сегодня подготовили необычный подарок к празднику — самозанятые Татарстана совместно с самозанятыми всей России сделали флаг Российской Федерации, состоящий из 1225 роз из полимерной глины… Зафиксирован новый рекорд». — написала она.

Кроме того, в День России для гостей КЦ «Сайдаш» провели бесплатные мастер-классы по изготовлению поделок из полимерной глины. Также в культурном центре открылась выставка цветов из этого материала, которая будет открыта для горожан и гостей столицы Татарстана до 19 июня.

Фото: © Алина Блинова / «Татар-информ»

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Материал подготовила Алина Блинова.