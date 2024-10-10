Самый большой двор Советского района благоустроен в Казани

Фото: мэрия Казани

В самом большом дворе Советского района Казани завершились работы по программе «Наш двор». Площадь территории составляет более 50 тысяч квадратных метров, рассказали в мэрии столицы РТ.

Благоустройство проведено на территории домов №13, 13а, 15, 17 по улице Карбышева и №18 по улице Рихарда Зорге. Здесь организована рабочая зона под открытым небом, футбольное поле, воркаут-зона с тренажерами, проведено освещение и ряд других работ. Площадку осмотрел мэр Казани Ильсур Метшин.

«По программе Раиса республики Рустама Минниханова мы привели в порядок две трети дворов Казани. В этом году он принял решение о продлении программы, так что такие условия ожидают еще сотен казанцев. Город становится таким и благодаря труду и любви жителей», — заявил он.

До проведения благоустройства двор находился в плачевном состоянии. Здесь не было освещения, тротуаров, недоставало парковочных мест, а асфальт требовал ремонта. Работы по республиканской программе продолжались с мая по октябрь.

По словам Метшина, одним из факторов, повлиявших на продолжительность работ, стало то, что на 15 тысячах квадратных метров территории вместо привычного асфальта была уложена плитка. Впервые этот материал использовался при благоустройстве двора в столь большом объеме.

«Плитка более практичная и легко вскрывается, если необходимо проводить работы с коммунальными сетями. По ценообразованию все так же, но по трудозатратам чуть подольше, поэтому мы делали благоустройство до октября, но зато результат совсем другой», — заметил мэр.

Кроме того, на 5 тысячах квадратных метров был проведен ремонт асфальта, обустройство внутриквартальных подъездов. Также появился широкий магистральный проезд вдоль улицы Карбышева. Работы позволили увеличить число парковочных мест до 199 — это на 90 машино-мест больше, чем до ремонта.

Благодаря программе «Наш двор» на территории установили 57 единиц детского и спортивного оборудования. Теперь жители, в том числе с ограниченными возможностями, смогут заниматься спортом в шаговой доступности.

Обустроена и зона отдыха с 20 скамейками, офис под открытым небом с партами и стульями. Для освещения установлена 101 опора, дополнительно двор украсят гирляндами. На некоторые из домов и гаражи нанесли муралы и граффити, по просьбам жителей установлены три антивандальных стенда с историей микрорайона «Танкодром», Советского района и биографией военного инженера, Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.

«Я жил на улице Латышских Стрелков в 1995 году, ходил пешком по этой улице и хорошо помню, когда возвращался ночью, здесь была тьма, хоть глаз выколи. Поэтому разница между тем, что было, и тем, что есть сейчас, колоссальная», — поделился воспоминаниями Ильсур Метшин.

Благоустройство проводилось не только на средства программы «Наш двор», но и при поддержке спонсоров — собственников торговых объектов в домах, УК «ЖКХ Танкодром». Например, были отремонтированы фасады, кровли, входные группы, выполнено остекление, обрезаны либо удалены аварийные деревья. На их месте высажены 190 деревьев и кустарников, а на площади 18 тысяч квадратных метров уложен газон.