«Самый бесполезный президент». Фетисов раскритиковал Люка Тардифа на посту главы ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выступил с резкой критикой в адрес действующего главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа. Прославленный защитник назвал функционера самым бесполезным руководителем в истории мирового хоккея, подчеркнув отсутствие значимых достижений за время его пребывания на посту.

Основной претензией Фетисова стало затянувшееся отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров.

«Самый бесполезный президент ИИХФ в истории мирового хоккея. Ничего не сделал за время своего правления, кроме как разрушил то, что создавали великие люди до него», — отрезал Вячеслав Александрович, подчеркивая регресс, к которому, по его мнению, привела нынешняя администрация.

При этом Фетисов не питает иллюзий относительно перемен в Международной федерации хоккея. Он отмечает, что сменщик Тардифа вряд ли будет более лояльным к России.

«Может прийти человек еще хуже, и будем благодарить предыдущего. В ближайшей перспективе я каких-то изменений в международном хоккейном руководстве в плане отношений к нам и белорусам не вижу. Хотя я готов ошибаться», — цитирует Фетисова ТАСС.