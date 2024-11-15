«Самые жесткие, но самые лучшие впечатления»: врач РКБ о том, как спасала раненых бойцов

Айнагуль Баялиева: «Я работала в университете преподавателем, у меня был предмет “медицина катастроф”. Этот предмет не напрямую касается военных действий, но локальные боевые конфликты там все же описываются»

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если готовы ехать, то в течение суток вы должны быть в Москве»

Еще в самом начале специальной военной операции медикам, которые хотели поехать в зону проведения СВО, предлагали записать свои данные. Еще тогда главный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Татарстана, заместитель главного врача РКБ, анестезиолог-реаниматолог Айнагуль Баялиева записалась в этот список.

«Я работала в университете преподавателем, у меня был предмет “медицина катастроф”. Этот предмет не напрямую касается военных действий, но локальные боевые конфликты там все же описываются. Когда началась СВО, мы преподавали порядок взаимопомощи, первой помощи. Мне думалось – как я могу преподавать, если я этого никогда сама не видела. Обычно я студентам даю то, что я знаю, что видела сама, чем занимаюсь», – рассказала Айнагуль Баялиева.

Спустя год, 23 февраля 2023 года, Айнагуль Баялиевой позвонили и спросили: «Готовы ли вы выехать?» Она ответила, что готова, тогда в трубке услышала, что она должна быть в Москве в течение 24 часов.

«Я быстро поехала, купила обувь и одежду. Мне сказали, что нельзя брать смартфоны, надо купить кнопочный телефон, я его взяла. Максимально все, что смогли, собрали здесь – повязки, обезболивающие препараты», – отметила доктор.

Поначалу медиков, желающих поехать на Донбасс, было не так много – записалась сама Баялиева и ее молодая ординатор. Но когда прошел год, молодая врач уже защитилась и уехала работать, а разнорядка пришла на двоих. Тогда врач бросила клич, отозвался ее коллега – ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии КГМУ Тимур Тураев.

«Я, как реаниматолог, поразилась тому, как могут выжить люди, когда ситуация совершенно безнадежная» Фото: предоставлено Айнагуль Баялиевой

«Из-за запахов гноя, крови и медикаментов мы перестали чувствовать запахи и вкусы»

В Москве собрались медики из разных уголков России, было непонятно, куда именно они поедут. Среди собравшихся Айнагуль Баялиева узнала своих знакомых медиков. Большую часть группы составляли молодые мужчины – врачи и ординаторы. Самой опытной оказалась Айнагуль Баялиева – ее назначили начальником отдела анестезиологии и реанимации.

Медикам предстояло наладить работу временного госпиталя, который открыли незадолго до их приезда. В госпитале развернули 900 коек, из них 24 реанимационные. Постепенно открывались операционные, всего их стало пять. Раненых везли к ним с поля боя – врачи спасали бойцов, которые брали Артемовск. Ранения были самые тяжелые.

В целях безопасности госпиталь был спрятан, медики общались по рации, чтобы сигнал мобильного не смогли засечь.

Первых раненых начали привозить сразу же, как только бригада прибыла на место. Привозили по 150 бойцов в день. Ночью их принимали, днем – оперировали.

«Я, как реаниматолог, поразилась тому, как могут выжить люди, когда ситуация совершенно безнадежная. Может быть, это связано с молодостью этих людей или с тем, что они пережили в жизни непростые времена. Среди них были люди, которые когда-то нарушили закон», – заметила врач.

За месяц бригада врачей прооперировала порядка тысячи наших бойцов с различными ранениями.

«Медсестер не было – как всегда, их не хватало. Врачи дежурили и за врачей, и за медсестер, менялись друг с другом. Мы как анестезиологи там занимались всем, начиная от переноса пациентов, подготовки, стерилизации, мытья инструментов и кроватей, травматологи у нас собирали мебель и аппаратуру», – отметила врач.

Только через две недели с момента начала работы врачи смогли выйти из помещения.

«Выйдя на воздух, мы поняли, что не ощущаем запахов. То есть запах гноя, крови, медикаментов, которыми мы обрабатывали все, повлиял на нас так, что мы перестали чувствовать запахи и вкусы», – вспомнила Айнагуль Баялиева.

Осознав это, медики слегка изменили режим работы – старались чуть чаще выходить на улицу, дышать свежим воздухом, как только появлялась возможность. Постепенно запахи и вкусы начали возвращаться.

«Удивительно, если в мирное время человек не поспит одну ночь, то во вторую ночь ему уже хочется спать, днем его клонит, он чувствует, что у него недосып. А там, что удивительно, я ни разу не ощущала недосыпа – уровень адреналина в крови был, видимо, очень высокий. Во-первых, не было разницы – день или ночь, ночью мы работали даже более интенсивно. Во-вторых, нужно было проводить наркозы, наблюдать пациентов в реанимации и одновременно делать перевязочный материал, потому что операционные сестры этого физически не успевали», – вспоминает доктор.

Даже если было два часа на отдых, то спать медики не ложились – садились складывать повязки.

За месяц бригада врачей прооперировала порядка тысячи наших бойцов с различными ранениями Фото: предоставлено Айнагуль Баялиевой

«Лаборатории не было, мы сражались за всех»

Полноценной лаборатории в госпитале не было – что могли, медики определяли по лакмусовым бумажкам. И в таких условиях учились работать.

Айнагуль Баялиева шутит, вспоминая работу там: «Анестезиологи, забудьте, что у пациента есть анализ перед анестезией, его нет. Реаниматологи, забудьте, что у вас есть анализы, – их нет».

За месяц работы врачей в госпитале не умер ни один пациент – медики спасли всех. Шутили – из-за того, что лаборатории нет, плохих анализов они не видели, поэтому лечили каждого.

«Военная медицина прекрасна порядком, абсолютной дисциплиной, подчинением. Когда тебе дают команду, ты выполняешь ее, не говоришь: “нет”. А в мирное время слышишь много возражений. Нередко случается, что диагноз пациента непонятен, предлагаешь обследовать его в другом отделении, договариваешься на перевод. А в ответ возмущаются, спрашивают: “Почему к нам?” Всех медиков хочется “окунуть” в такой госпиталь, чтобы начали понимать цену жизни, цену ответственности и свой долг», – заметила Айнагуль Баялиева.

По словам Айнагуль Баялиевой, там обостряется чувство справедливости, поднимается боевой дух, приходит понимание – если что-то необходимо сделать, то перед возможностями человека нет никаких границ, он способен побороть все.

«Война – это очень страшная штука. И как бы ты ни пытался от нее спрятаться, она остается в глазах. Мы не жалели обезболивающих для бойцов, не жалели крови, не жалели никаких средств, которые, слава Богу, были. Если вначале были перебои с поставками, то потом все шло хорошо», – рассказала она.

Полноценной лаборатории в госпитале не было – что могли, медики определяли по лакмусовым бумажкам. И в таких условиях учились работать Фото: предоставлено Айнагуль Баялиевой

«Снайпер двое суток лежал в болоте не шевелясь»

Айнагуль Баялиева вспомнила историю бойца, которую, призналась, вряд ли когда забудет. Его стойкость поразила ее до глубины души.

«Это был снайпер. Он пролежал в болоте двое суток не шевелясь. Если бы он пошевелился, его бы просто убили. У него были отморожены и руки, и ноги. Одну за другой конечности приходилось ампутировать, каждый день все обрабатывать. Мы поражались его стойкости и тому, как он терпел боль», – вспоминает врач.

Айнагуль Баялиева признается – всегда тяжело говорить с молодыми людьми о том, что придется ампутировать ногу или руку. Кто-то быстро соглашается, другие очень переживают, кто-то хочет вернуться и отомстить.

Еще один боец, которого запомнила анестезиолог-реаниматолог, был ранен и вернуться на фронт уже не мог, он помогал в госпитале.

«Он сидел часто с нами. Мы обсуждаем пациентов, утром у нас пятиминутка, потом идем на обход – все как в лучших клиниках. Потом все идут на операции. Какая бы ночь ни была, у нас утром все равно пятиминутка была. И этот мужчина садился с нами и слушал. Я ему говорила: “Ну что ж вы здесь сидите, вам, скорее всего, ничего не понятно. Зачем вам это?” А он отвечал: “Вы ни разу не ругались, сколько я за вами хожу, никто из вас не использовал мат и не орал. Вы мне нравитесь, определенно. Я за вами буду ходить”», – рассказала главный анестезиолог-реаниматолог Татарстана.

Айнагуль Баялиева признается – всегда тяжело говорить с молодыми людьми о том, что придется ампутировать ногу или руку. Кто-то быстро соглашается, другие очень переживают, кто-то хочет вернуться и отомстить Фото: предоставлено Айнагуль Баялиевой

«Чем ближе к войне, тем яснее картина»

Командировка продлилась месяц. С коллегами, с которыми плечом к плечу сражались за жизни бойцов, врач поддерживает связь. Они переписываются, поздравляют друг друга с праздниками, вспоминают работу в госпитале.

«Самые жесткие, но самые лучшие впечатления от жизни – это был тот госпиталь», – призналась Айнагуль Баялиева.

Этот временный госпиталь проработал еще три месяца.

«Чем ближе к войне, тем яснее становится картина – кто, что и как. В том, что наше государство право, сомнений нет, что бы тут ни говорили, вдали от военных действий, какие бы философские суждения ни приводили. Надо просто взглянуть в глаза местным жителям, которые ушли с тех территорий, где была война. И молодых, и старых людей мы видели и общались с ними. Они восемь лет терпели такое издевательство над народом, что чаша терпения переполнилась и пошла через край», – отметила Айнагуль Баялиева.

Врач призналась: если нужно будет, поедет снова. А еще теперь ей точно есть что рассказать своим студентам.