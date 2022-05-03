Самые дорогие и доступные виды спорта для вашего ребенка: обзор от замглавы Минспорта РТ

Прежде чем выбрать для своего чада какой-либо вид спорта, родителям нужно основательно подумать и рассчитать свои финансовые возможности, уверен замминистра спорта Татарстана Халиль Шайхутдинов. Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», он перечислил самые затратные для родительского кошелька и самые доступные варианты.

Халиль Шайхутдинов: «Любительским спортом дети могут заниматься в спортивных школах, это бесплатно. Остается только вопрос экипировки. А профессиональный спорт всегда требует больших затрат» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам замминистра, сейчас наблюдается тенденция расширения возможностей для населения заниматься разными видами спорта, то есть любительский спорт становится более доступным. Но в то же время размеры вложений в большом спорте только повышаются, за спортивные успехи приходится выкладывать значительные суммы.

«Любительским спортом дети могут заниматься в спортивных школах, это бесплатно. Остается только вопрос экипировки. А профессиональный спорт всегда требует больших затрат. Это не только время и душевные силы, потраченные родителями, но и значительные денежные вложения. Однако, если честно, и гонорары профессионалов в этих видах спорта поражают воображение», – рассказал Халиль Шайхутдинов.

Пять самых дорогих видов спорта

Автогонки

Наиболее дорогой и очень зрелищный вид спорта – автогонки. Самые титулованные гонщики получают заоблачные гонорары, а на обеспечение трасс, болидов и мероприятий тратятся миллиарды долларов.

На приобретение подержанного карта может потребоваться 1,5-2 тысячи евро, а новый карт обойдется в 3 тыс. евро Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нетрудно догадаться, что воспитание чемпиона в этом виде спорта потребует огромных вложений. Стоимость карта (карт – гоночная машина. – Ред.), его обслуживание, тренировки, аренда трассы, экипировка – все это ложится на плечи родителей.

На приобретение подержанного карта может потребоваться 1,5-2 тысячи евро, а новый карт обойдется в 3 тыс. евро. Надо также учесть, что ребенок должен постоянно участвовать в различных соревнованиях. Причем по мере роста спортсмена потребности будут только расти: новый мотор, еще больше тренировок, новые карты, соревнования… Для родителей расходы на такой спорт могут достигать 200 тысяч евро в год.

Конный спорт

Еще один из увлекательных и дорогих видов спорта – конный. Помимо покупки породистой лошади родителям придется найти средства на ее содержание.

Помимо покупки породистой лошади родителям придется найти средства на ее содержание Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Стоимость лошади для юного наездника может даже превысить цену профессионального карта. Специальная экипировка и участие в соревнованиях также потребует от родителей значительных затрат.

Парусный спорт

Сегодня судна для парусного спорта изготавливаются из материалов, используемых в строительстве космических аппаратов. Тут сказываются особенности конструкции парусного судна.

Молодой спортсмен должен быть обеспечен всем необходимым для парусного спорта – тогда, возможно, он сможет достичь уровня профессиональных яхтсменов Фото: © «Татар-информ»

Молодой спортсмен должен быть обеспечен всем необходимым для парусного спорта – тогда, возможно, он сможет достичь уровня профессиональных яхтсменов. А их гонорары достигают миллионов долларов. Родители должны быть готовы к практическим занятиям и постоянным выездам для соревнований, а это потребует ежегодно серьезного бюджета.

Хоккей

Гонорар ведущего хоккеиста составляет в среднем 10 миллионов долларов. Канадские и российские звезды в этом виде спорта хорошо известны. Нашим маленьким спортсменам-хоккеистам повезло – возможности стать отличными профессионалами по сравнению с ребятами из других стран у них гораздо выше. Преимуществом можно назвать и то, что сегодня в России работают бесплатные хоккейные школы.

Если ваш ребенок заинтересует ведущие спортивные школы и войдет в число перспективных юниоров, то с 11-13 лет его обеспечение возьмет на себя государство Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но в каждом сезоне надо покупать новую экипировку. Это, по скромным подсчетам, обойдется родителям в 15 тысяч рублей. Здесь еще не учтена стоимость клюшек, а юный хоккеист может сломать до двадцати за сезон. Все же если ваш ребенок заинтересует ведущие спортивные школы и войдет в число перспективных юниоров, то с 11-13 лет его обеспечение возьмет на себя государство.

Теннис

Теннис – известный рекордсмен среди видов спорта по величине гонораров. Годовой доход ведущих теннисистов составляет более 25 миллионов долларов. Вырастить профессионала в этом спорте станет для родителей тяжелым и дорогостоящим испытанием.

Вырастить профессионала в этом спорте станет для родителей тяжелым и дорогостоящим испытанием Фото: pixabay.com

И на этот раз дело не в экипировке. В теннисе успех приходит с талантом, упорством и регулярными тренировками. Частные уроки могут обойтись около 3 тысяч рублей в час. А уже в семилетнем возрасте ребенку будут необходимы занятия по 1-1,5 часа четыре раза в неделю.

Самые доступные виды спорта для детей

Плавание

Этот вид спорта не станет травматичным ни для ребенка, ни для вашего кошелька. Можно отдать чадо в спортшколу и обучаться бесплатно. В то же время может появиться необходимость до достижения ребенком семи лет прибегать к платным услугам тренера.

Этот вид спорта не станет травматичным ни для ребенка, ни для вашего кошелька Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отдельной статьей расходов является экипировка: ласты, спортивные гребки – от 400 рублей, плавательные очки – от 500 рублей, шапочка – от 200 рублей, резиновые сланцы – от 150 рублей, полотенце – от 200 рублей, сумка или спортивный мешок – от 800 рублей.

Настольный теннис

Для занятий этим видом спорта нужны несколько комплектов одежды и обуви: в осенне-зимний сезон это спортивный костюм, на лето – футболка и шорты. Преимущество отдается удобным и натуральным тканям.

Из экипировки нужна будет только ракетка. Для начинающих подойдет и стандартная Фото: © «Татар-информ»

Обувь должна быть максимально комфортной, потому что приходится много и довольно быстро двигаться. Это могут быть легкие кроссовки на резиновой подошве или тканевые кеды.

Из экипировки нужна будет только ракетка. Для начинающих подойдет и стандартная, но чем выше уровень, тем лучше должна быть ракетка. Она подбирается индивидуально: стоит в среднем от 3 тысяч рублей, одна пара накладок – от 2 тысяч рублей.

Шахматы

Требуемые расходы: шахматная доска, фигуры, шахматные часы, занятия в частных школах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Футбол, волейбол, баскетбол

Эти виды спорта из самых бюджетных, особенно если речь идет о занятиях «для души». Конечно, в спорте профессионального уровня цены другие.

Как и во всех спортивных играх, здесь тоже есть набор необходимых вещей: одежда, обувь, мяч, – а также упорные тренировки. Как правило, секции есть где-то бесплатные, где-то – платные.

Как и во всех спортивных играх, здесь тоже есть набор необходимых вещей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Легкая атлетика

Для тренировок достаточно приобрести спортивный костюм и беговые кроссовки.

Как развивается детский спорт в Татарстане?

Сегодня в спортивных школах Татарстана дети обучаются 76 видам спорта, из них 46 – олимпийские виды спорта и четыре – для лиц с ограниченными возможностями здоровья, привел данные Халиль Шайхутдинов. Он также отметил, что родителям, желающим вырастить из своего ребенка спортсмена, надо заранее рассчитать свои возможности – как в психологическом, так и в материальном плане. В первую очередь это временный ресурс, потому что тренировки, как правило, проходят днем, нужен человек, который будет провожать и встречать ребенка.

Сегодня в спортивных школах Татарстана дети обучаются 76 видам спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время надо быть готовыми к тому, что в большом спорте не каждому удается стать чемпионом, так как это связано с большими физическими, психоэмоциональными нагрузками, высоким травматизмом, конкуренцией, интригами и преследованием соперников, подчеркнул собеседник.

«Прежде чем отдать ребенка в дорогую спортивную секцию, надо оценить свои финансовые возможности и все заранее обдумать», – резюмировал Халиль Шайхутдинов.

Гульнар Гарифуллина, intertat.ru

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