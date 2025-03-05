Самые читаемые суры Корана озвучили в традиционном татарском макаме

В честь наступившего месяца Рамадан редакция «Миллиард.Татар» совместно с Центром подготовки хафизов Корана, Российским исламским институтом и радио «Китап» подготовила ролики с рецитацией Корана в манере, характерной для Волго-Уралья. В народе эту манеру чтения сур называют «татарским макамом».

Всего было прочитано 10 сур и некоторые аяты суры «Аль-Бакара» – «Аят аль-курси», а также аяты про месяц Рамадан. Их можно найти в телеграм-канале и социальных сетях издания «Миллиард.Татар».

Активно это направление татарского мусульманского наследия возрождается в стенах Центра подготовки хафизов Корана Казанского исламского университета. По словам директора центра Абдуррашида хазрата Фаизова, сейчас татарский макам преподают два специалиста.

«В КИУ огромными шагами идет восстановление татарского макама, помимо изучения теории, активно идет применение чтения татарским макамом на практике. На данный момент в нашем центре имеется два специалиста, которые умеют читать Коран с татарским напевом. Восстановление этой татарской традиции очень важно для нас. Из практики мы замечаем и видим, что, когда читается Коран или говорится азан с татарским макамом, люди лучше воспринимают то, что произносится чтецом», – рассказал Фаизов.