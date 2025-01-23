Самые большие в России трехслойные полимерные трубы будут производить в Казани

В Казани модернизировали трубный завод, где будут производить самые большие в России многослойные полимерные трубы диаметром 1,6 метра, сообщил Минпромторг Татарстана в телеграм-канале.

«Рынок производства труб огромный. В России более 100 компаний, которые изготавливают полимерные трубы, однако трехслойные трубы такого большого диаметра ранее никто не производил», – прокомментировал вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Подобные трубы используются на крупных энергетических и промышленных объектах, при строительстве крупных жилых комплексов, для глубоководного сброса очищенных продуктов жизнедеятельности в водоемы.

Многослойные полимерные трубы можно укладывать сразу в траншею без необходимости подготовки «подушки» из песка. При этом и количество вывозимого грунта, который образовывается при рытье траншей, уменьшается. Срок службы у таких труб увеличивается до 100 лет. Словом, используя трехслойные полимерные трубы, можно получить долговечный трубопровод. При этом сроки монтажа и прокладки трубопровода сокращаются.

Производство наладят на модернизированном трубном заводе, который в 2023 году казанская компания выкупила у СИБУРа.

«После новогодних праздников привезли все оборудование. Сейчас активно идет пуско-наладка. Первый образец планируют представить на выставке в Москве, которая пройдет 4-7 февраля», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе республиканского министерства.