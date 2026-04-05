Самую яркую комету 2026 года поглотило Солнце

Комета C/2026 A1, которую называли самой яркой в 2026 году, прекратила существование – она была поглощена Солнцем. Об этом сообщили в Телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как уточнили в лаборатории, комета не вернулась в поле зрения космических наблюдательных средств после того, как исчезла из-за близости к Солнцу около 14:30 по московскому времени. По данным специалистов, это означает, что небесное тело было полностью поглощено Солнцем и фактически перестало существовать.

Ученые пояснили, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а более крупные каменные фрагменты могли упасть на поверхность звезды. Часть пылевого хвоста, по их словам, была оторвана и вытеснена давлением солнечного света во внешнюю корону, где в ближайшее время полностью рассеется.

C/2026 A1 стала первой открытой кометой 2026 года. При этом ее гибель ожидалась практически сразу после обнаружения. По оценкам ученых, она относится к семейству комет Крейца – это фрагменты крупного небесного тела, распавшегося сотни или тысячи лет назад.

В лаборатории также отметили, что отдельные крупные обломки этого гипотетического объекта периодически сближаются с Солнцем. Предполагается, что один из таких фрагментов стал причиной появления Великой кометы 1106 года, а она, в свою очередь распавшись, могла породить Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

Изначально ученые ожидали, что при сближении с Солнцем комета значительно увеличит яркость и может стать видимой даже днем, сравнимой по яркости с Луной. Однако объект оказался меньше, чем предполагалось, и при подлете к Солнцу не разрушился сразу, из-за чего не сформировал крупный хвост.

После исчезновения C/2026 A1 самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), которая ранее занимала второе место.