Самую большую территорию по программе «Наш двор» в Казани благоустроят к 1 июля

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани ведется благоустройство самого большого двора с охватом 7 тысяч жителей — территорию квартала в пределах ул. Х. Такташа, Н. Назарбаева и М. Салимжанова облагораживают комплексно — с учетом строящегося рядом здания татарского театра. Все работы планируется завершить к 1 июля, передает пресс-служба мэрии.

В квартале расположены 33 жилых дома различной этажности, две школы и три детских сада. В этом году благоустройство в рамках республиканской программы «Наш двор» в этом квартале будет выполнено во дворах 24 домов (во дворах 3 домов проведено в прошлые годы).

«Начались работы в квартале на улице Хади Такташа, где благоустраивают придомовые территории сразу 24 многоквартирных домов. Это самая большая казанская территория по программе „Наш двор“ за все время действия программы Раиса [РТ Рустама Минниханова]», — отметил во время осмотра хода работ мэр Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

По его словам, появится новый пешеходный сценарий — для этого были проанализированы все пешеходные маршруты жителей всех возрастов — дороги в школы, детские сады, магазины, к остановкам, к перекресткам.

«В результате прокладываем дорожки на территории и к тем домам, которые не вошли в программу этого года», — добавил градоначальник.

Во дворах установят 12 детских игровых площадок с песчаным покрытием площадью 2,5 тыс. кв. метров, 6 спортплощадок с воркаут-комплексами и динамическими тренажерами. Появятся и площадки для игры в стритбол, зоны отдыха для пожилых, хозяйственно-бытовые площадки, обустроят 96 дополнительных парковочных машино-мест. Кроме того, самая большая по размеру придомовая рекреационная зона появится напротив домов № 62 и 64 по ул. Н. Назарбаева — здесь установят сцену со зрительскими местами для проведения мероприятий.