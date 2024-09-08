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Шамсутдиновы из Пестречинского района: На выборы идем всемером, с детьми и родителями
Заведующий Домом культуры села Чита Пестречинского района, известный блогер Миннур Шамсетдинов вместе с супругой и детьми принял участие в телемарафоне «Всей семьей на выборы!». На эфир они привезли семейные реликвии.
«По традиции, голосовать мы идем всей семьей. Наши родители, наши дети - семь человек. Нам хорошо жить в Татарстане, пусть наша республика идет вперед», – рассказал глава семьи.
«Смотрим с надеждой и уверенностью в будущее. Идем на выборы - выбираем будущее для себя», – поддержала его супруга Ольга Шамсутдинова.
Она показала семейные реликвии - накосники, другие элементы украшения кряшенской женщины, передаваемые в их семье от поколения к поколению.
«Моя бабушка прожила 98 лет, а ее бабушка - травница, целительница, умерла в возрасте 105 лет, именно она оставила эти реликвии. Эти накосники были куплены на знаменитой “Макарьевской ярмарке”. Очень дорогая для нас вещь», – рассказала Ольга Шамсутдинова.
Миннур Шамсутдинов напомнил, что организовал свой частный музей. С собой в телестудию он принес свидетельство о рождении и барсетку Усмана Гумерова.
«Младший брат моего прадеда Усман Гумеров приезжает из гражданской войны, и оставляет отцу на память эти вещи, потому что не был уверен, что вернется. Но он вернулся, потеряв одну руку», - рассказал блогер.
Гелюза Ибрагимова
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