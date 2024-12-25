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Шампанист объяснил, как правильно хранить вино дома
Вино необходимо хранить в горизонтальном положении, если бутылку с ним не предполагается выпить в течение недели или двух. Об этом рассказал «Радио 1» главный шампанист винодельческого предприятия «Фанагория» Александр Березов.
«Вино правильно хранить в горизонтальном положении на пробке, потому что это живая материя. Вино дышит», — подчеркнул специалист, пояснив, что если долго держать бутылку на полке, тем более в квартире, где тепло, пробка быстро высохнет и вино начнет окисляться.
Шампанист добавил, что если бутылка не была полностью выпита, то ее следует закупорить специальной пробкой и поставить в холодильник. «За неделю с ней ничего не произойдет», — заверил он.
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