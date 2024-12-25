Шампанист Березов рассказал, как подобрать качественное вино к Новому году

Вино считается одним из неотъемлемых атрибутов праздничного стола. Шампанист Александр Березов поделился советами, как подобрать данный алкогольный напиток к Новому году.

«Нужно прислушаться к себе и понять, чего мы хотим. Если нам нужно хорошее настроение, то следует обращать внимание на производителя и марку, потому что следящая за своей репутацией компания никогда не позволит себе выпустить брак — тем более к Новому году», – сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он рекомендует ни в коем случае не приобретать винную продукцию в сомнительных торговых точках. В противном случае эксперимент может обернуться негативными последствиями. По его словам, не всегда по ценнику вина можно судить о его качестве, поскольку хорошая продукция присутствует и в недорогом сегменте.