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Шампанист Березов рассказал, как подобрать качественное вино к Новому году
Вино считается одним из неотъемлемых атрибутов праздничного стола. Шампанист Александр Березов поделился советами, как подобрать данный алкогольный напиток к Новому году.
«Нужно прислушаться к себе и понять, чего мы хотим. Если нам нужно хорошее настроение, то следует обращать внимание на производителя и марку, потому что следящая за своей репутацией компания никогда не позволит себе выпустить брак — тем более к Новому году», – сказал эксперт в беседе с «Радио 1».
Он рекомендует ни в коем случае не приобретать винную продукцию в сомнительных торговых точках. В противном случае эксперимент может обернуться негативными последствиями. По его словам, не всегда по ценнику вина можно судить о его качестве, поскольку хорошая продукция присутствует и в недорогом сегменте.
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