Самозанятых Татарстана пригласили к участию в эксперименте с больничными

Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых стартовал в 2026 году в Татарстане. Для участия в нем нужно уплачивать ежемесячные взносы, сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«На начало 2026 года в республике в качестве самозанятых зарегистрированы 440 тысяч человек. Чтобы им получать оплачиваемые больничные через добровольное страхование, необходимо зарегистрироваться в СФР, уплачивать ежемесячные взносы и иметь стаж участия в программе не менее 6 месяцев», – сообщили «Татра-информу» в пресс-службе.

Для участия в программе нужно подать заявление в Социальный фонд России на портале госуслуг.

«Пособия, связанные с материнством (декретные, пособие по уходу за ребенком), в рамках этой системы не предоставляются. Самозанятые не получают декретные выплаты. Для этого необходимо работать еще где-то по трудовому договору или же платить взносы», – добавили в пресс-службе.

Самозанятый может выбрать размер страховой суммы – 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год. При изменении минимального размера оплаты труда суммы автоматически корректируются. Размер страхового взноса составляет 3,84 % от выбранной суммы, что составляет 1 344 рубля в месяц при сумме 35 тысяч рублей и 1 920 рублей при сумме 50 тысяч рублей. Взносы начинают начисляться со следующего месяца после подачи заявления. Оплачивать их можно ежемесячно или сразу за несколько месяцев, но не более чем за 12 месяцев вперед.

Получить больничные выплаты можно после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Размер выплаты зависит от страхового стажа, включая предыдущую работу по найму, и от того, сколько месяцев человек участвует в системе:

Стаж 8 лет и более:

при уплате взносов более 12 месяцев пособие составляет 100% страховой суммы;

при 6-12 месяцах – 70%.

Стаж 5-8 лет:

80% при более 12 месяцев;

70% при 6-12 месяцах.

Стаж менее 5 лет:

60% при более 12 месяцев;

70% – при 6-12 месяцах.

«К примеру, самозанятый со стажем 8 лет подключился к добровольному страхованию с годовой суммой 35 тысяч рублей. После семи месяцев взносов он заболел на 7 дней. Пособие составило 24 500 рублей в месяц, или 5 717,69 рубля за 7 дней. Выплата производится в течение 10 рабочих дней после закрытия больничного, при условии, что самозанятый заранее дал согласие на перечисление через мобильное приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги», – пояснил управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Эксперимент продлится с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Заявления от участников принимаются до 30 сентября 2027 года.