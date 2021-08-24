Самозанятым в Татарстане предоставят до 100 тыс. рублей на развитие бизнеса

В Татарстане самозанятые смогут получить субсидии до 100 тыс. рублей на развитие и продвижение своего дела, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

Субсидию можно потратить на приобретение расходных материалов для производства товаров и услуг, на рекламу в СМИ и интернете, на расходы на обучение по образовательным курсам, на продвижение, техническую поддержку интернет-сайтов.

Для получения субсидии в обязательном порядке нужно пройти бесплатное обучение по грамотному и эффективному ведению бизнеса, а также финансовой грамотности, которое организует подведомственный минэкономики республики Фонд поддержки предпринимательства РТ. Заявки на обучение будут приниматься до 31 августа.

Обучение продлится три недели. Всего самозанятые пройдут 12 онлайн-занятий с участием экспертов и предпринимателей из различных сфер бизнеса. Слушатели курсов научатся работать со статистическими данными, анализировать рынок, изучат юридические и финансовые аспекты ведения бизнеса.

В ходе обучения самозанятые смогут «упаковать» и подготовить проект, заявив его на получение субсидии в размере до 100 тыс. рублей от Правительства республики.

Предприниматели также должны соответствовать ряду критериев: самозанятый должен быть гражданином РФ, не быть индивидуальным предпринимателем, выплаты налога в бюджет РТ должны составлять не менее трех тыс. рублей за период деятельности в статусе самозанятого, также он не должен иметь задолженность по уплате налога на профессиональный доход.

Реализует программу ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан.