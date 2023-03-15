Самозанятым Татарстана бесплатно помогут с выходом на российские маркетплейсы

Центр «Мой бизнес» запустил новую бесплатную услугу для самозанятых — специалисты помогут им с выходом на отечественные маркетплейсы. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Услуга реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Помощь будет комплексной и охватит весь путь — от анализа продукции для продажи до размещения товарных карточек и настройки склада.

Как отметили в министерстве, такая поддержка позволит повысить узнаваемость татарстанских самозанятых, а также поможет им разобраться в возникающих вопросах.

«Для тех, кто только начинает свой путь, достаточно сложно разобраться в выборе оптимальной площадки, нюансах заведения товарных карточек, особенностях выбора фотографий, которые подойдут под формат маркетплейса, выгодных для себя логистических схемах. Для решения этих вопросов мы открыли прием заявок на услугу по выходу на онлайн-площадки», — объяснил Линара Бурханова, первый заместитель генерального директора — руководитель Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Заявки на получение услуги принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ. Кроме того, можно получить консультацию специалиста по этой и другим услугам центра «Мой бизнес» по горячей линии 8 (843) 524-90-90.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.