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Общество
5 сентября 2022  10:40

Правительство РФ разрешило самозанятым участвовать в ярмарках выходного дня

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Российские самозанятые смогут представлять свою продукцию на ярмарках выходного дня. Таким образом производители зелени, мяса, овощей и молока получат дополнительный канал для продажи своих товаров, сообщает пресс-служба Кабмина.

В ближайшее время изменения внесут в правила работы нестационарных торговых точек. Это позволит самозанятым продавать свою продукцию наравне с индивидуальными предпринимателями. Потребители же смогут приобретать продукты по доступным ценам.

 

 

 

#самозанятые граждане #кабмин #господдержка
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