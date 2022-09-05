Правительство РФ разрешило самозанятым участвовать в ярмарках выходного дня

Российские самозанятые смогут представлять свою продукцию на ярмарках выходного дня. Таким образом производители зелени, мяса, овощей и молока получат дополнительный канал для продажи своих товаров, сообщает пресс-служба Кабмина.

В ближайшее время изменения внесут в правила работы нестационарных торговых точек. Это позволит самозанятым продавать свою продукцию наравне с индивидуальными предпринимателями. Потребители же смогут приобретать продукты по доступным ценам.