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Самозанятым предоставят более 200 бесплатных мест на новогодней ярмарке в Казани
Более 200 мест на новогодней ярмарке «Я и есть Татарстан» бесплатно отдадут самозанятым. Событие состоится с 22 по 24 декабря у тетра Камала в Казани, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.
На площадке развернется торговля одеждой с национальным колоритом, сладкими подарками, украшениями, ежедневниками и другой продукцией.
Ярмарки, нацеленные на поддержку самозанятых, проводятся ежегодно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря мероприятию участники могут рассказать о себе и своем деле, найти не только новых клиентов, но и единомышленников.
По данным министерства, за пять лет специальным налоговым режимом воспользовались 299 тыс. человек. По этому показателю регион занимает пятое место в России и 1-е — в Приволжском федеральном округе.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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