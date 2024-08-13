Самозанятым бесплатно предоставят места на ярмарке в честь Дня республики

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Самозанятые смогут бесплатно получить торговые места на большой ярмарке «Я и есть Татарстан», приуроченной ко Дню республики. Торговые точки с 29 по 31 августа развернутся на улице Баумана, сообщает Министерство экономики РТ.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бесплатные площадки предоставят 120 самозанятым. Ожидается, что на ярмарке жители и гости города смогут приобрести одежду, сладости, сувениры, ремесленные и другие товары, в частности с национальной тематикой.

Как сообщила первый замглавы Минэкономики РТ Наталья Кондратова, в Татарстане зарегистрировано свыше 342 тысяч самозанятых, и их число постоянно растет.

«Вместе с увеличением самозанятых мы фиксируем возрастающий интерес к ярмаркам. Самозанятые звонят на горячую линию и уточняют даты следующих мероприятий и условия участия. Из-за повышенного внимания к инструменту поддержки, мы ввели его в портфель оказываемых мер на постоянной основе», — объяснила представитель ведомства.

Одно из таких событий — «Я и есть Татарстан». Ярмарка проводится с 2020 года. Ее название символизирует то, что каждый ремесленник, самозанятый вносит большой вклад в развитие региона.

Принять участие в ярмарке смогут плательщики налога на профессиональный доход, осуществляющие деятельность на территории Республики Татарстан. Заявки принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.