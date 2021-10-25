Самозанятые в Татарстане за девять месяцев увеличили налоговые отчисления в 3,5 раза

Число жителей Татарстана, зарегистрированных в качестве самозанятых, превысило 154 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на заседании финансовых, казначейских и налоговых органов в Кабинете Министров республики.

«Полученный ими доход (с 2019 года — прим. Т-и.) превысил 32 млрд рублей. Сумма уплаченного налога на профессиональный доход составила за девять месяцев текущего года почти 642 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года», — отметил Сафиуллин.

По словам докладчика, одна из задач — развитие института самозанятых, которые в будущем могут стать предпринимателями и создавать рабочие места.

«В то же время очень важно исключить их использование в схемах подмены трудовых отношений работодателями. В текущем году налоговыми органами установлены 103 таких компании. Из них в отношении 14 составлены акты проверок, остальные 89 в добровольном порядке представили уточненные декларации. В результате в бюджет и государственные внебюджетные фонды дополнительно поступило более 15 млн рублей. Работа в данном направлении продолжается», — заметил Марат Сафиуллин.