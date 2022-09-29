Самозанятые Татарстана заработали 700 тыс. рублей на гастрофестивале в Казани

На гастрофестивале «Вкусная Казань» 89 самозанятых Татарстана реализовали дизайнерские украшения, фермерские товары, игрушки, предметы домашнего декора на сумму около 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Подобные мероприятия, для продажи продукции и услуг самозанятых, проходят в течение года по всей республике. Благодаря им почти 1 тыс. самозанятых татарстанцев смогли найти новых партнеров и клиентов. Специализированные ярмарки позволили заработать им за этот год около 17 млн рублей.

Поддержку самозанятым оказывает в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты реализуются с 2019 года по поручению Президента России Владимира Путина.