Самозанятые Татарстана смогут получить льготный микрозаем по сниженной ставке

С июня этого года татарстанские самозанятые смогут получить специальный льготный микрозаем по дифференцированной ставке, максимальное значение которой будет снижено с шести до пяти процентов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.



«С 1 июня планируется снизить максимальную ставку по данному продукту до ключевой ставки Банка России (на сегодня — 5%)», — говорится в сообщении.



Напомним, что сейчас в Татарстане максимальное значение дифференцированной ставки специального льготного микрозаема для самозанятых составляет 6%. Программа была создана специально для поддержки этой категории предпринимателей некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства РТ» и Министерством экономики Татарстана.

Согласно условиям программы, ставка по займу для самозанятых составляет от 1/2 ключевой ставки Банка России, в случае осуществления деятельности в моногородах Татарстана. При наличии залога, ставка равна ключевой Центробанка РФ, а при отсутствии залога – 6%.



Граждане, удовлетворяющие требованиям программы, могут получить до 500 тыс. рублей на срок от 3 до 24 месяцев на любые затраты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности самозанятого.

Льготное финансирование предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»