Самозанятые Татарстана смогут обучиться основам SMM

Завтра, 23 сентября, самозанятые Татарстана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по SMM. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Занятие по интернет-маркетингу организует подведомственный министерству Фонд поддержки предпринимательства РТ в региональном центре «Мой Бизнес».

Бесплатный мастер-класс «SMM в 2021: обзор рынка, основных площадок и инструментов» проведет операционный менеджер TikTok Russia, преподаватель в онлайн-школе «Нетология» Антон Астафуров.

Ведущий представит обзор российского рынка в SMM и рассмотрит основные площадки и инструменты продвижения для предпринимателей, а также расскажет об электронной коммерции в социальных сетях и маркетплейсах.

Мастер-класс для самозанятых пройдет в 10.00 23 сентября в Доме предпринимателя по адресу: Казань, ул. Петербургская, д. 28. Событие состоится в офлайн-формате с трансляцией на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Посетить мероприятие можно бесплатно. Чтобы поучаствовать в обучении, необходимо быть зарегистрированным в качестве самозанятого и подать заявку по ссылке — https://fond-podderzhkikazan.timepad.ru/event/1747299/.

Кроме этого, в Фонде поддержки предпринимательства РТ запланировано обучение самозанятых кондитерскому искусству и видеомонтажу. Все актуальные события размещены на сайте фонда в разделе «Мероприятия». Афиша доступна по ссылке — https://fpprt.ru/meropriyatiya/.

По данным на 21 сентября 2021 года, число зарегистрировавшихся самозанятых в Республике Татарстан достигло 146,4 тыс. человек. За время эксперимента они сформировали более 26,3 млн чеков и получили свыше 31,7 млрд рублей доходов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были изменены в связи с изменением экономической ситуации после начала пандемии коронавируса.