Минэкономики Татарстана пригласило на ярмарки самозанятых в Алексеевском

С 27 по 30 января в поселке Алексеевское состоятся ярмарки самозанятых. Представить на них продукцию смогут самозанятые со всей республики, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Участие в ярмарках примут самозанятые с различными товарами, услугами и опытом работы. В число представленной продукции помимо прочих войдут гостинцы ручной работы: домашний сыр, пастила и сладости, а также различные сувениры: украшения, свечи, изделия из камней и игрушки.

На ярмарках будут присутствовать представители Нижнекамска, Набережных Челнов, Казани и Алексеевского. Мероприятия проводятся с целью развития института самозанятости в республике и увеличения количества площадок для продвижения бизнеса.

Ярмарки самозанятых организованы Фондом поддержки предпринимательства Татарстана при поддержке Министерства экономики РТ.