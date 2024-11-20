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Курьеры и водители такси в Татарстане могут выиграть 1 тыс. литров бензина и велосипед
В Татарстане для самозанятых курьеров и водителей такси проведут онлайн-интенсив и разыграют четыре велосипеда и четыре сертификата на 200 литров бензина АИ-95. Главным же призом станут электровелосипед и сертификат на 1 тыс. литров автомобильного топлива АИ-95. Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономики РТ.
Как сообщает пресс-служба министерства, принимать заявки на онлайн-интенсив «Я – самозанятый» будут до 30 ноября. Сама программа состоит из 5 лекций, в рамках которых приглашенные спикеры расскажут курьерам и водителям такси о самозанятости, профессиональном росте и развитии личных навыков.
Уточняется, что призы будут разыгрывать среди участников после прослушивания лекций и прохождения тестового задания. Вручат их 18 декабря на торжественной церемонии награждения.
Отмечается, что онлайн-интенсив «Я – самозанятый» можно проходить в любое удобное время. Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке.
Напомним, господдержка бизнеса и самозанятых в Татарстане реализуется Минэкономики РТ и подведомственными институтами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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