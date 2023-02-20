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Самозанятые РТ могут присоединиться к масленичной ярмарке в казанском «Солнечном городе»
25 февраля в казанском ЖК «Солнечный город» пройдет масленичная ярмарка для самозанятых. Об этом сообщает Минэкономики РТ.
Занять прилавок можно бесплатно, необходима лишь предварительная регистрация. Дополнительная информация доступна по номеру +7(986)723-38-53.
Мероприятие пройдет с 10.30 до 13.00. Помимо ярмарки, гостей ожидает праздничная программа с народными забавами, конкурсами для детей и розыгрышами подарков. На площадке выступят вокальные и танцевальные коллективы, также гостей будут развлекать аниматоры.
Праздник развернется на бульваре у лицея №35 (ул.Гарифа Ахунова, д. 10а).
Тематические ярмарки для самозанятых проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», напомнили в министерстве.
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