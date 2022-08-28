Самозанятые Казани на Дне города установят рекорд России по длине прилавка

30 августа, в День Республики Татарстан и День города, для казанских самозанятых проведут ярмарку «Я и есть Татарстан» и форум Kazan bazar. Пройдет она около Казанского Кремля, где участники собираются установить рекорд России на самый длинный торговый прилавок.

На этой же площадке выступят творческие коллективы, а для посетителей проведут конкурсы с призами.

На улице Баумана около Академии наук РТ в это время пройдет форум Kazan bazar. Самозанятые смогут принять участие в мастер-классах и прослушать лекции по стратегическому маркетингу, сообщает пресс-служба мэрии.

Вход на мероприятия свободный, однако самозанятым для участия необходимо оставить заявку на портале МСП.РФ. Среди услуг нужно выбрать «Финансирование участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ», а затем указать заинтересовавшее событие из предложенного списка.