Происшествия 27 апреля 2026 16:13

Самовольно подключившего дом к газу инженера осудили за гибель отца с детьми

Инженера одной из компаний Татарстана, самовольно подключившего частный дом к газу, осудили за гибель отца с детьми.

Как сообщили в прокуратуре РТ, главный инженер, 37-летний мужчина, нарушил инструкции и незаконно подключил к газу частный дом в Елабуге, не согласовав это с газораспределительной компанией. Ночью 15 марта 2024 года в доме произошел взрыв газовоздушной смеси и начался пожар. Погиб хозяин дома и двое детей. Еще один ребенок получил травмы.

Мужчине назначили 3 года лишения свободы. Свою вину он не признал.

