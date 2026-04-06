Самострои и такси: в Татарстане обсуждают доработку правил в строительстве и перевозках

Отчет Кабмина Татарстана за 2025 год начали разбирать в комитетах Госсовета перед его вынесением на сессию – сегодня обсудили блок по строительству, ЖКХ и транспорту. Подняли и проблемные темы – от самовольной застройки до состояния транспорта. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минстрой проработает вопрос незаконной стройки

В 2025 году Татарстан побил собственный рекорд по вводу жилья – показатель достиг 3,5 млн квадратных метров, сообщил на заседании комитета первый замминистра строительства региона Дамир Шайдуллин.

По его словам, объем подрядных работ в строительной отрасли Татарстана за 2025 год составил 1,25 трлн рублей – плюс 0,2% к 2024 году. На 1% выросла численность работников отрасли – в прошлом году в этом секторе было занято 87 тыс. человек.

Кроме того, в 2025 году в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры заменено 419 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций и 7 котельных. Также в республике оцифровали инженерные сети Казанской агломерации – 26,3 тыс. км. Выяснилось, что фактически сетей на 458 км больше, чем числилось в реестре.

«Одним из основных элементов государственной политики нашей республики является комплексное планирование развития агломерации. Согласно Стратегии развития Татарстана до 2030 года, на территории республики выделено три агломерации. Они охватывают более 3 млн жителей и служат опорой пространственного социально-экономического развития региона», – продолжил замглавы министерства.

Дамир Шайдуллин: «Одним из основных элементов государственной политики нашей республики является комплексное планирование развития агломерации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, на данный момент уже утвердили основные положения и план мероприятий мастер-плана Казанской агломерации. Документ используют при подготовке отдельных градостроительных решений. Комплексные схемы Камской и Альметьевской агломераций утвердят до конца года.

«На особом контроле находится выдача разрешений на строительство в Казанской агломерации, все обращения рассматриваются с учетом разработанного мастер-плана», – отметил Шайдуллин.

Затем присутствующие в зале обратили внимание на одну проблему: компании нередко начинают строить без разрешения, а потом пытаются узаконить объект через суд. В ряде случаев им это удается. Шайдуллин на это заявил, что министерство проработает вопрос.

Таксопарк на данный момент превысил уже 24,4 тыс. автомобилей. Причем за год его объем возрос на 75% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые законодательные нормы для такси

Со следующим докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. По его словам, таксопарк на данный момент превысил уже 24,4 тыс. автомобилей. Причем за год его объем возрос на 75%.

«Такси – это, конечно, удобный, комфортный транспорт. Но закон требует доработки, чем сегодня занимаемся», – подчеркнул министр.

Также он остановился на вопросах, связанных с общественным транспортом. В Казани, по его словам, работают 635 автобусов и 150 из них уже отъездили десять и более лет. В прошлые годы парк обновляли неравномерно, теперь решили выйти на плановый график – менять по 111 автобусов ежегодно.

«На сегодняшний день нормативное состояние автобусного парка составляет 82,4%. Напоминаю, что должно быть к 2030 году 85%. Нормативное состояние автобусов старше шести лет составляет 76,4%, а старше десяти лет – 42 единицы. Это 7%», – отметил он.

С электротранспортом в столице республики дела обстоят лучше: нормативное состояние трамваев – 100%, троллейбусов – 98%.

Фарит Ханифов: «На сегодняшний день нормативное состояние автобусного парка составляет 82,4%. Напоминаю, что должно быть к 2030 году 85%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дороги в республике тоже не остались без внимания. В 2025 году на муниципальные трассы направили 36,5 млрд рублей. Пик дорожного строительства пришелся на 2024–2025 годы: тогда с федеральным софинансированием осваивали 220–250 млрд рублей в год.

Что касается аэропортов, «Бегишево» ждет обновление. Проект ремонта взлетной полосы прошел госэкспертизу, работы начнутся в следующем году. А в Казанском аэропорту в 2026 году запустят новый третий терминал. Старый переделают под международные рейсы, напомнил Ханифов.

Кроме того, по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова к 2030 году объем грузовых перевозок должен достичь 50 млн тонн. Для этого в республике увеличат период речной навигации примерно на месяц и приведут в порядок причальную инфраструктуру.

Экономика растет, но есть напряженность

Еще один доклад касался экономических показателей Татарстана. Как отчитался первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин, ВРП республики по итогам 2025 года превысил 5,73 трлн рублей, темп роста составил 102,9%. Объем промышленного производства достиг 6,04 трлн рублей, индекс промпроизводства – 109,9%.

«Основной вклад в рост экономики обеспечили обрабатывающие производства с учетом реализации гособоронзаказов», – пояснил он.

Олег Пелевин: «Сохраняется напряженность на рынке труда, растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий и организаций» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Важную роль в экономике, по его словам, играют особые экономические зоны и промпарки – они дают 20% промышленного объема. За год в ОЭЗ привлекли 22 новых резидента. В Заинском районе создана ОЭЗ «Зеленая долина» (биотехнологии), четыре резидента уже приступили к проектам.

Несмотря на положительную динамику, сохраняются риски: курс рубля усилил давление на экспорт.

«Ключевая ставка Центробанка превышает рентабельность отдельных отраслей. Сохраняется напряженность на рынке труда, растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий и организаций. Снижается прибыль, которая сопровождается также увеличением убытков. В результате в ряде отраслей экономики выявляются риски снижения финансовой устойчивости», – пояснил замминистра.

По его словам, дальнейший рост экономики напрямую связан с повышением эффективности работы всех отраслей. Для этого необходимо продолжить внедрение инноваций в производство и выстроить хорошие логистические и кооперационные цепочки.

«Снижение издержек на каждом этапе повышает устойчивость отраслей в целом. И именно под эту задачу мы переориентируем работу отраслевых и муниципальных комиссий», – подчеркнул замминистра.