Самошников вернулся в расположение «Рубина» после срыва трансфера в «Динамо»

Защитник «Рубина» Илья Самошников вернулся в расположение казанской команды. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба клуба.

«Самошников вернулся в расположение «Рубина». На фото Илья и главный врач клуба Михаил Бутовский обсуждают несуществующее повреждение Самошникова», – говорится в заявлении.

Фото: © телеграм-канал FCRK Press

Напомним, переход защитника «Рубина» сорвался на финальной стадии. По информации СМИ, Илья не прошел медосмотр в московском клубе. Из-за этого «бело-голубые» решили отказаться от трансфера.

Ранее сообщалось, что трансфер Самошникова в «Динамо» должен быть официально согласован уже в понедельник. За защитника казанский клуб должен был получить 3 миллиона евро.

Защитник выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.