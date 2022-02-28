Самошников о проигрыше «Зениту»: В раздевалке царила гробовая тишина

После финального свистка в матче с «Зенитом» команды спустились в раздевалку, где первые минуты царила гробовая тишина, после чего игроки «Рубина» поблагодарили друг друга за игру и поддержали Александра Зуева, который имел убойный момент на последних секундах, однако не смог попасть по воротам с линии вратарской. Об этом рассказал защитник казанцев Илья Самошников.

«Сначала была гробовая тишина, потом игроки поблагодарили друг друга за игру, за то, что перевернули игру при счете 2:0, смогли сравнять. Подержали Зуева, у всех бывают такие моменты. Все нормально, это футбол. Мы собраны и будем готовиться к матчу с «Ротором», - поделился игрок после матча.

По его словам, «Рубин» провел хороший матч, но провалили начало второго тайма, однако потом смогли включиться и реабилитироваться, но затем случилось обидное удаление и команда пропустила третий гол в компенсированное время.

Самошников в матче с «Зенитом» впервые вывел «Рубин» в качестве капитана.

«Очень горжусь, что мне досталась капитанская повязка. Но на самом деле, ощущения на поле те же самые», - заявил защитник.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» сообщала, что «Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 3:2.