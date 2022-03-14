Самошников не сыграет, а Зотов капитан: состав «Рубина» на игру против «Ростова»

«Рубин» представил стартовый состав на игру 21-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

По сравнению с предыдущим матчем против «Ахмата» в стартовом составе казанцев произошли четыре изменения: вместо Ильи Самошникова, Филипа Уремовича, Сеада Хакшабановича и Андерса Дрейера на поле появятся Георгий Зотов, Леон Мусаев, Константин Кучаев и Солтмурад Бакаев.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Рубина» оказалось всего три легионера. Ранее Филип Уремович, Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер покинули расположение команды, а спортивная редакция «Татар-информа» представила, каким будет состав казанцев, если клуб покинут все иностранцы.

Кроме того, впервые казанский клуб с капитанской повязкой на поле выведет Георгий Зотов.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Зотов, Бегич, Тальби, Ломовицкий — Мусаев, Кучаев, Зуев — Кварацхелия, Бакаев, Лисакович.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Игра состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало матча — в 19.00 по московскому времени.