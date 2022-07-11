Самошников может уйти из «Рубина» в ЦСКА

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников может продолжить карьеру в московском ЦСКА. После вылета в Первую лигу команда Слуцкого уже потеряла ряд ведущих игроков.

По информации портала Тransfermarkt, московский клуб намерен арендовать 24-летнего футболиста на сезон с правом выкупа контракта после завершения арендного соглашения.

Самошников перешел в «Рубин» из московского «Торпедо» в 2020-м году. В прошлом сезоне провел за казанский клуб 27 матчей и отметился одним забитым голом.

Напомним, что казанцы в прошлом сезоне заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в Первую лигу. Команда Леонида Слуцкого в первом туре чемпионата сыграет с московской «Родиной». Матч пройдет на «Ак Барс Арене» 17 июля.