Самоповтор Загитовой, обновленная Медведева и возвращение Тарасовой. Обзор «фигурки»

На неделе прошло одно яркое событие, чемпионка мира Евгения Медведева стала счастливой невестой и вслед за Трусовой уходит в «семейную» карьеру. Загитова же продолжает клепать проекты и уже объявила о возобновлении «Ассоли». Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Евгении Медведевой

Медведева – невеста. Гайнутдинов изменил фигуристку в лучшую сторону, но поклонницам важнее, чтобы кольцо было подороже

Подходит к своей развязке романтическая история очередной российской прославленной фигуристки, которая рано закончила и ушла в другие сферы жизни. Евгения Медведева объявила о помолвке с московским хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

Понятно, что девушки завершают свои карьеры в большом спорте не просто потому что им надоело выигрывать и получать славу, но и чтобы обрести счастье уже на личном фронте. Медведева Олимпиаду выиграть не смогла, но зато становилась чемпионкой мира, а с учетом все «молодеющего» фигурного катания, шансов составить конкуренцию 15-летним девочкам, прыгающим четверные у нее почти не было. Так что она занялась медийной карьерой: вела свои видеопроекты на YouTube, сотрудничала с московским «Динамо» и фактически стала его лицом для женской аудитории, и конечно выступала на различных шоу.

Именно на одном из таких шоу-проектов под названием «Звездные танцы» на ТНТ Евгения и познакомилась со своим будущим супругом в 2024 году. Пара Медведева/Гайнутдинов вылетела из проекта буквально за шаг до финала, но запомнилась зрителям.

В свое время Медведева рассказала, что знакомство с Ильдаром сильно преобразило ее жизнь – танцор привил ей веру и та все чаще стала посвящать себя службе в храмах, изучению Завета, а также по-другому стала относиться к жизни.

К слову, обручальное кольцо на руке у Евгении Медведевой было замечено корреспондентом «ТИ-Спорта» еще на казанском этапе Гран-при России, где экс-фигуристка работала в качестве ведущей трансляции.

Как оказалось, Ильдар Гайнутдинов сделал ей предложение буквально за день до поездки в Казань, он устроил романтический ужин на крыше фешенебельного отеля The Carlton Moscow прямо напротив манежной площади и видом на московский Кремль. При свечах избранник Евгении встал на одно колено и протянул Жене коробочку Cartier с заветным колечком. Женя была так счастлива, что не смогла сдержать слез.

А уже по возвращении из столицы Татарстана Медведева опубликовала ролик в своих соцсетях об этом событии.

«Кольцо Жени Медведевой с мелким бриллиантом стоит всего 845 тысяч рублей. Это даже не каратник», — заметили в телеграм-канале «Тулуп Тутберидзе».

Всего-то!? Одни фанатки тут же принялись критиковать Ильдара, что тот якобы продешевил. Другие не увидели в том, что кольцо не стоит и миллиона рублей ничего предосудительного. Главное же чувства. Ну да, а 850 тысяч – это просто символическое подношение, видимо. Кому есть дело, что парень поменял Евгению в лучшую сторону, главное, чтобы каратов побольше.

Алина Загитова перезапустит уже второе свое шоу. Сбилась на самоповтор

Алина Загитова, к слову, тоже была на казанском этапе Гран-при, где записывала свой традиционный влог, делилась эмоциями от прокатов и общалась с фигуристами. Ее личная жизнь, в отличие от старой закадычной подруги Евгении Медведевой, по-прежнему остается тайной под семью печатями.

Вместо выстраивания личной жизни Загитова только еще больше вкладывается в свои проекты. Вот только, все чаще Алина сбивается на самоповтор. Месяц назад она объявила, что перезапустит свое шоу «Хранители времени» в Казани, а накануне стало известно, что олимпийская чемпионка привезет свое другое шоу в стиле рок-мюзикла «Ассоль» в Новосибирск.

«Новосибирск, я в предвкушении! Этот город для меня особенный, всегда встречает тепло и радушием. И я уверена, что наше ледовое шоу “Ассоль” подарит вам незабываемые эмоции.

Мы работали над ним с огромной любовью и вниманием к каждой детали. Билеты уже в продаже, так что не откладывайте покупку, чтобы занять лучшие места. Очень жду встречи с вами 3 марта в Новосибирске! До скорой встречи на льду», — написала Загитова в телеграм-канале.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Почему бы и нет? В столице Сибири вживую шоу еще не видели. Другой вопрос, на чьи деньги праздник, все-таки это не богатый Санкт-Петербург, готовый вложить более 100 миллионов рублей в тематическое шоу, с которым ассоциируется Северная столица. И даже не Казань, в которой готовы вкладываться в известную фигуристку на День Республики Татарстан и города. Новосибирску придется раскошелиться, ведь «Ассоль» обошлась даже дороже, чем «Хранители».

Второй вопрос, приедут ли в Новосибирск те же исполнители ролей? В Питере Загитовой удалось собрать премиальный каст артистов. Сложно представить, что та же Евгения Медведева вновь согласится поехать отыгрывать свою роль в Новосибирске. Минувшим летом она пошла на это ради пиар-эффекта от воссоединения двух недолюбливающих друг-друга фигуристок. Баш на баш за возможность провести интервью. Теперь же этот инфоповод уже исчерпан.

Евгения Тарасова уже вновь на льду! Новоявленная мама вышла отрабатывать новую программу через три недели после родов

Не прошлом и месяца с тех пор, как представительница Татарстана в парном катании Евгения Тарасова обрадовала своих поклонников вестью о рождении ребенка. Тогда она опубликовала снимки из роддома вместе со своим супругом олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях Фёдором Климовым. А теперь она уже выходит на лед и вовсю тренирует программу вместе с Владимиром Морозовым.

Об этом стало известно после того, как фигуристка выложила соответствующий ролик. Судя по всему, тренироваться пара начала в Сочи, поскольку на фоне видны знакомые трибуны стадиона «Большой».

«Ребят, ну первый пошел.. ))» - подписала видео Тарасова.

Фото: соцсети Евгении Тарасовой

В самом ролике Владимир спрашивает «Может не надо»?. На что Евгения отвечает «Надо Вова, надо». После чего Тарасова исполняет первые элементы в качестве мамы.

Остается только восхититься закалке Евгении и пожелать хорошего самочувствия спортсменке и малышу.