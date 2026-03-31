«Самоотверженность и отвага»: татарстанец проходит службу в закрытом подразделении на СВО

23-летний военнослужащий из Лениногорского района, проходящий службу в одном из закрытых подразделений, после завершения краткосрочного отпуска возвращается в зону специальной военной операции.

По соображениям безопасности имя бойца не раскрывается — здесь он обозначен как Вадим.

Будущий военнослужащий с ранних лет был связан с военной службой. Он обучался в кадетском классе Бугульминской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина, где вместе с товарищами осваивал основы военной подготовки и укреплял характер.

Затем Вадим окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко по направлению защиты информации на объектах военного назначения. Уже через месяц после выпуска, в июле 2025 года, он был направлен в состав группировки войск «Север», выполняющей боевые задачи в зоне СВО.

Службу на передовой военнослужащий начал в сложных условиях. Одной из первых задач стало обустройство позиций — рытье окопов и строительство блиндажей. По его словам, из-за особенностей грунта работы осложнялись: вырытые укрытия быстро заполнялись водой и грязью, что требовало от личного состава выносливости и слаженных действий.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Отвечая на вопрос о главных качествах бойца, Вадим подчеркнул: «Самоотверженность и отвага». За службу он уже награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

Особое место в его истории занимает память о товарище — Руслане Уланове, с которым они дружили с детства и вместе проходили обучение в кадетском корпусе. После гибели сослуживца Вадим присутствовал на церемонии прощания. В знак памяти мать погибшего передала ему личные вещи сына — фотографию и наручные часы.

«Во время разговоров он всегда упоминал Вадима, поэтому было принято решение передать эти вещи ему», — рассказал отец военнослужащего Роман.

Несмотря на службу, Вадим строит планы на мирную жизнь. Он создал семью, воспитывает дочь и, по словам близких, мечтает о большой семье. Перед отправкой в зону боевых действий он сделал предложение своей избраннице.

На время службы молодую семью поддерживают родители военнослужащего.

В ближайшие дни отпуск бойца завершится, и он вновь отправится на передовую. Перед дорогой он берет с собой личные вещи и православные святыни, которые, по его словам, придают ему силы и уверенность.

